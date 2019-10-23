星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招，層次挑染是重點

▲藉由挑染層次，不僅讓秀髮蓬鬆有型，搭配髮夾也十分有態度。（圖／翻攝自IG/houpatty，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

頭髮細軟的侯佩岑，近來出席公眾場合，髮型可說是美的不像話。一掃先前產後的落髮扁塌，她的髮型師Miyake表示，細軟髮更適合加強線條染髮，藉由挑染的深淺髮色差異做出髮量，接著強化瀏海表面層次，甚至修剪一些胎毛，讓她更好做造型。

不建議頭髮留太長

如果髮量不足，或是容易扁塌，則不建議將頭髮留太長，可以在頭頂局部或是瀏海減一點為層次，或是試試最近很夯的髮根燙，蓬鬆效果可為維持兩個月沒問題。

吹整前用蓬蓬水打底

洗完頭之後，髮根一定要逆吹到乾，髮根可以使用蓬蓬水或是打底液搭配熱風吹整，讓髮根站起來。頭髮細的人，大多數伴隨著油分，挑選洗髮產品也要注意，必須將頭皮油脂清洗乾淨，Miyake建議兩次洗髮，第一次仔細洗頭皮，第二次帶過髮絲即可。

★第一招：挑染做出立體髮量感

頭髮細軟，更適合做挑染，藉由豐富層次感，讓頂部看起來變蓬鬆，以東方人來說，很建議挑選奶茶或是大地色調，這種顏色即便褪色也很美，無論是綁起來或是自然垂落都是完美線條。

★第二招：2個月要整理一次頭髮

Miyake分享，即便像是侯佩岑很會整理頭髮，她每2個月還是會回來補一些挑染，和修剪一些表面層次和胎毛，讓頭髮造型不會跑掉，剪髮和染髮是相輔相成的，像是侯佩岑偏好霧感，她會以茶色系為底色，搭配淺色挑染，這樣即便髮根長出來也比較不明顯。染髮後洗髮需使用護色洗，第一次帶過頭皮，第二次從髮尾洗，因為護色洗髮精較為滋潤，頭皮不需接觸太多比較好。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App