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寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣　帥氣螢光邊男生也想搶

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編輯／JJ　圖／翻攝自BVLGARI.JP、RAMIDUS TOKYO

日本潮流教父藤原浩對於精品時尚的貢獻功不可沒，引領潮流走向，與各大潮流品牌、國際精品品牌合作，並成功讓精品打入年輕市場。在今年春天時才破天荒與BVLGARI（寶格麗）聯名推出系列商品，11月馬上又要帶來第二波，除了重新設計寶格麗經典Serpenti 包款，這次還多了許多小皮件！

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

還記得今年4月時，藤原浩以主理品牌Fragment Design與寶格麗推出聯名系列嗎？結合雙方的經典，主要以黑白配色作為設計，當時可是造成了時尚圈一大轟動。這次推出的「BVLGARI X Fragment Design」第二波，則更加活用了街頭的潮流元素，品項也更多，以下就一起來看看：

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

▲Serpenti系列 手提肩背包319,000日圓，約NT＄89,900。

寶格麗經典的蛇頭Serpenti 包款，注入了充滿街頭風氣息的「螢光綠」元素，搭配的是霧灰色與白色，螢光綠色的車線滾邊、內裡與蛇頭扣件上的經典「閃電」符號，都讓這款奢華包款瞬間拋下華麗、淑女感，變得很帥氣！

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

▲Serpenti系列肩背包291,500日圓，約NT＄82,200。

即使是一個小短夾，鑲上一個蛇頭後，搭配螢光滾邊，氣勢瞬間提升，肩背包買不下手，從皮夾或是這次新增的其他小皮件入手做選擇也很不錯！

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

▲短夾77,000日圓，約NT＄21,700。

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

▲長夾86,900日圓，約NT＄24,500。

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

▲卡夾48,400日圓，NT＄13,650。

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

▲117,700日圓，約NT＄33,200。

平時奢逸高貴的寶格麗碰上了藤原浩，完全打破從前對精品印象的框架，一起推出的聯名商品在外型上也更少了性別限制，像是皮件或是粗曠一點的托特包，就連男生也都很想要！「BVLGARI X Fragment Design」第二波系列商品將於11月上市喔～

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

▲236,500日圓（約NT＄66,660）、209,000日圓（約NT＄58,900）、209,000日圓。

▲寶格麗Ｘ藤原浩第二波。（圖／翻攝自BVLGARI）

▲49,500日圓（約NT＄13,950）、43,450日圓（約NT＄12,258）

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關鍵字：

寶格麗, 藤原浩, BVLGARI, Fragment Design, FRGMT
fashion.net

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