夾髮夾是小學生、珍珠項鍊是阿嬤戴的？5樣讓男生超困惑的女生飾品

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@i_am_kiko

男女對時尚的看法大不相同，很多女生們喜愛的時尚潮流，男生看了卻是一頭霧水，不知道哪裡好看？雖然打扮只要自己開心就好，但要是為了另一半精心打扮，卻被投以異樣眼光，還是會小難過。其中女生熱愛的飾品配件們最常讓男生感到疑惑，這裡整理了5樣男生們看不懂的女生飾品。

1.彩色小髮夾

前一陣子流行的小髮夾造型，在頭上夾多個鮮豔的糖果色髮夾，會讓單調的髮型有亮點，可愛度、時尚度都加倍！但男生們好像還看不懂，只對髮夾停留在小學生時期的印象，覺得是小孩才夾。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 14 日 上午 12:30 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 10 日 上午 4:35 張貼

2.壓克力大耳環

各種大型耳環女生們應該都很愛，尤其造型特殊的壓克力材質耳環超吸睛，常忍不住被有趣的耳環吸引～男生們看到只覺得幹嘛戴兩個塑膠片在耳朵上？不會太重嗎？造型奇特的款式更是看不懂。

在 Instagram 查看這則貼文 i_am_kiko（@i_am_kiko）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 16 日 下午 10:07 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 19 日 下午 10:53 張貼

3.超長美甲

女生們愛做的美甲，男生其實也不愛，簡單的塗個指甲油可以接受，但太長的造型美甲，卻看起來有些嚇人，尖尖的指甲像女巫的手指。

在 Instagram 查看這則貼文 Khloé（@khloekardashian）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 5 日 上午 6:57 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kylie ✨（@kyliejenner）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 20 日 下午 5:17 張貼

4.頸鍊

頸鍊樣式眾多，粗細材質也各不相同，小巧的男生們比較可以接受，但太粗的頸鍊還是常常聯想到狗鍊，脖子被圈住感覺很束縛，並沒有看出美麗與時尚。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 17 日 上午 9:44 張貼

5.珍珠項鍊

保守的珍珠項鍊也不喜歡？因為對珍珠項鍊停留在過時老氣，是阿嬤那個年代才戴的，也會聯想到佛珠、串珠。但其實現在許多珍珠飾品都很有設計感，能和不同風格的造型搭配。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 14 日 上午 1:22 張貼

當然這些見解都只是參考，一定還是有很多欣賞這些裝飾的人～穿搭打扮還是自己喜歡最重要！

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