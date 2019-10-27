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畫面太有愛網友都融化　日本推特爆紅「IKEA鯊魚家族」生活照療癒人心

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編輯／JJ　圖／翻攝自IKEA、Twitter@IKEAsame、Line store

在全球擴展多家分店的瑞典家俱品牌IKEA，因為平價實惠又兼具設計感深受許多人的喜愛，每個人家中多多少少都有IKEA的商品吧？除了家俱之外，IKEA的填充玩具也一直都是大、小朋友的愛，推出過狗狗、大象、猴子等等，尤其是前陣子的BLÅHAJ 鯊魚，更是讓日本民眾瘋狂愛上，還組了一個「鯊魚家庭」在推特上爆紅！

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

▲BLÅHAJ　填充玩具鯊魚，NT＄599。

►偷偷分享少女秘密！

日本網友創立一個推特帳號@IKEAsame，將自己所收藏的IKEA鯊魚們擺出像人類一樣生活的場景，並且拍下來上傳，在推特上分享「IKEA鯊魚一家」的日常生活照，呆萌的鯊魚玩偶一點都不可怕，畫面十分溫馨逗趣，馬上就在網路上被瘋狂轉傳！

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

原來鯊魚一家有六口，時常跟著主人到處玩耍，不論是在家中互動的日常，或是開心的出遊照，每一張都好可愛～

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

鯊魚一家子其實已經有了一定的知名度，還被主人拍下來一起窩在家中，看著電視上播著有關自己新聞的場景呢！這畫面實在是太逗趣了～

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

每當出門踏青時，主人會替鯊魚家族成員特別裝扮，綁上各種花色的領巾，或是戴上帽子。像是下面這張就好像爸爸媽媽帶著女兒出門遊玩拍照留念，互相依靠的模樣太有愛了～看得出來鯊魚一家的感情非常好呢～

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

而扮演孩子的小鯊魚，當然就比較貪玩，一隻鯊魚竟然也可以坐上兒童用的鞦韆！

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

心很累的時候，即使是身為鯊魚也會想來喝一杯吧！看要喝飲料還是喝酒，它都能陪你。

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

因為長期居住在陸地上，有時候還是需要洗個澡，這時他們就會互相幫忙，在洗手台裡搓泡泡！洗完之後還要坐在鏡子前保養一番、梳梳頭～

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

看著鯊魚們做出這些擬人化的動作，讓人心裡感到非常療癒，實在很難把眼前這條無害的IKEA鯊魚與海中吃肉的鯊魚混為一談，想要看更多可愛照片的朋友可以上Twitter搜尋@IKEAsame，而「IKEA鯊魚家族」在網路上的高人氣，甚至還讓它出了專屬的貼圖，根本就是鯊魚家族日常照的神還原版本！

▲推特爆紅鯊魚一家。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字：

日本, 推特, IKEA, 鯊魚, 鯊魚家族
fashion.net

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