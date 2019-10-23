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【奧斯塔羅】談戀愛對你來說，到底是浪漫的事還是實際的事？

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▲塔羅 。（圖／奧斯塔羅提供）

很多時候大家都說
愛情一定要用浪漫來經營
因為那代表你的付出與用心！

但會不會這些所謂的浪漫只是你對於美好愛情的想像而已呢？
會不會你根本就是走實際路線的人
平穩安定反而才是你追求幸福呢？！

趕快來看看
你在談愛情時是麵包重要還是愛情重要呢！？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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愛情中的浪漫或許你始終還是很嚮往的，但卻只存在著嚮往，要真拿到現實的世界裡頭，那可有段距離了。抽到這張牌的朋友，繁雜的生活壓力磨耗了你對於浪漫的感覺，也可能是你天生就不善於表現浪漫甚至壓抑住了對浪漫衝動，有時甚至覺得浪漫就是偶像劇的劇情，不是個實際的事情。但話雖如此，你在感情中還是會幻想一些浪漫的情節，只是不知道如何去追求罷了，所以到最後就只能靠著想像來滿足自己對於真實浪漫的渴望，這時奧斯要建議抽到這張牌的朋友，適時的浪漫除了增進彼此的感情，也會讓你感受到愛情的另一面，所以就放膽去做吧！

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抽到這張牌的朋友，你一定老覺得，愛情中就是應該要存在著浪漫啊！因為有浪漫的感情才叫做愛情阿，但奧斯說句真話，抽到這張牌的你通常不是太懂得如何去製造浪漫，卻老期待著浪漫的感覺，期待浪漫出現在你的愛情當中。但演變到最後卻變成，只是個過度營造的浪漫，那反而變得太刻意了，浪漫的感覺就不存在了。其實奧斯要提醒你，浪漫應該是在我們談感情時由內心去表達出來的，內心去反應出來的，太過追求外在的浪漫反而不是那麼的自然囉！所以好好感受自己內心的感覺在去付諸行動會比較好一點喔！

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好吧！我必須說，浪漫這件事對於抽到這張牌的你，一點都不是難事。但愛情中可不是只有浪漫而已啊！還有很多很重要的東西！抽這張牌的你，不難看出來其實你有著浪漫的本質，不過，奧斯可要提醒你，你的浪漫有時會顯得太過於刻意，有那麼點是為了浪漫而去營造的浪漫，但你知道嗎？愛情中的浪漫應該是自然流動得，刻意的營造與追求，那種你已經預想的浪漫早已經過設計的浪漫，到最後反而顯得不是那麼浪漫囉！

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抽到這張牌的朋友，其實打從心裡都會覺得，浪漫根本就是愛情不可或缺的一環！因為浪漫對於感情本身就是很加分的，而且也能讓目前這段感情經營的更好！所以對於你自己來說，你本來就覺得一段浪漫的愛情故事是很好的，也因為這樣你也會想讓另一半去感受這樣的感覺，抽到這張牌的朋友，溫暖貼心的你並不是只有樂天開朗的性格，也有著敏銳的心理喔！所以對別人來說浪漫可能就是很簡單吃頓氣氛好的晚餐而已，但對你來說對於浪漫這件事，你可是會想讓他發揮到最大效果的！所以身為你的另一半可是幸福的！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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