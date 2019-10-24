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【奧斯塔羅】今年的年終財運指數如何？

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▲年終 。（圖／奧斯塔羅提供）

每每到了年底
所有的上班族最期待的就是年終了
辛苦一年的回報
究竟如何呢？

今天就和奧斯老師一起來看看
今年的年終財運指數如何囉？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l－財運指數 70%

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師可要恭喜你了唷！這樣的牌組多半代表金錢運勢的開心及愉悅！大多會在金錢運上得到一定程度的回報唷，不會被虧待的唷！所以若是挑選到這組牌的朋友，今年一整年汲汲營營、積極努力的付出在工作上，那有望在年終，得到你理想中的回報唷！只是奧斯老師要說這樣的牌組對於工作上的努力及付出是正向的！因此若是在今年工作較為平淡，沒有太過積極付出的朋友，那在年終的金錢回報可是就比較差強人意囉！這點奧斯老師要請你們多多注意一下了唷！

牌ll－財運指數 30%

選擇到這組牌的朋友，今年的年終財運就比較不理想了唷！畢竟這樣的牌組大多代表貧窮其困苦，所以奧斯老師不得不告訴你這樣的的財運較不理想唷！當然這樣的牌組出現，大多是來自整體環境的影響，有可能是公司營運狀況不理想或是公司業務訂單的減少，連帶造成今年的年終財運較不理想唷！所以若是挑選到這一組牌的朋友，可能就要對年終期待值調整一下囉！當然如果是在保底或是保障月薪的朋友，就比較沒有這樣的困擾，所以若是你是保障年薪的朋友挑選到這組牌，那就不用太擔心了唷！

牌lll－財運指數 50%

選擇到這組牌朋友，奧斯老師要說今年的年終財運就比較平淡了唷！畢竟這樣的牌組大多代表的是平淡以及原地，不會有那種開心滿點的金錢數字出現，年終的財運就顯得中規中矩，要到達期待值的數目，實話說機會並不高唷！但你說會不會完全不理想，抹煞你這一年的努力？奧斯老師要說倒也不至於是這樣的狀況唷，所以若是挑選到這組牌的朋友，就不用擔心年終的數字了，大多會是跟往年差不多的囉。所以奧斯老師會建議挑選到這組牌的朋友，接下來就努力積極的付出及努力2020年了唷！

牌lV－財運指數 90%

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師可要恭喜你了唷！這樣的牌組，年終的財運指數可是非常理想的唷，畢竟這樣的牌組代表的是金錢入帳及新經濟關係的開始！所以比較不用擔心今年的年終， 會不會讓你感到勞累或是覺得自己努力了一年卻領到這樣的金錢狀況唷，今年在年終的數字可是讓你挺開心及愉悅的唷，因此挑選到這組牌的朋友，奧斯老師要說你可要好好的期待今年的年終數字了唷！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢, 財運, 年終
fashion.net

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