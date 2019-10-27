奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中

20191028-1103奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！下周學／事業將是一次的轉機，下周要好好的努力，這將奠下你日後在工作及學業上是輕鬆是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意或是疏忽的狀況出現喔！

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方積極踏實地為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎！雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期喔！

TOP3：獅子座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心，奧斯提醒，這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深囉！

2.牡羊座愛情運需要留意：對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓另一半感到不少的壓力，要多加留意囉！

3.雙子座金錢運需要留意： 正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備囉！

牡羊座



開運顏色：白色

幸運數字：57

整體運勢★★

解析：下周牡羊朋友，情緒起伏突然大了起來！面對目前的環境也覺得有那麼點的不滿足！而這樣的不滿足感也間接影響了你的生活，讓你和周遭人事物相處時都多了點抱怨，奧斯提醒下周要修正一下自我的心態與看事情的角度避免讓不滿足與抱怨的想法影響到自己太多喔！

愛情運勢★★

解析：對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓另一半感到不少的壓力，要多加留意囉！

事業（學業）運勢★★

解析：在學事業方面，對於目前的工作內容存在著很大的失落感！或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒，多了些起伏喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運勢都不是相當理想，下周物質慾望也提高許多。所以有花費過多的狀況！

金牛座



開運顏色：黑色

幸運數字：68

整體運勢★★

解析：下周金牛朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力下周變得灰暗許多。不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心，甚至有揮霍過度的狀況存在！奧斯提醒，下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒煩躁而影響日後的狀況喔！

愛情運勢★★

解析：揮霍狀況同時也存在情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的忠貞，提醒下周要注意一下囉！

事業（學業）運勢★★

解析：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心，奧斯提醒，這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深囉！

金錢運勢★★

解析：莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況！

雙子座

開運顏色：天空藍

幸運數字：59

整體運勢★★

解析：下周雙子的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦，另外因為這樣的狀況也導致一些問題的產生，所以奧斯提醒下周要多加注意一下，適時的放鬆一下自己，或許能改善一下狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，下周再面臨現實狀況時感到些許落差，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業的部份，則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周則就要注意事業停滯的狀況，要再抓緊腳步多努力些囉！

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想買個樂透那就要有做善事的心理準備囉！

巨蟹座



開運顏色：橘色

幸運數字：42

整體運勢★★

解析：下周巨蟹朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己！原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面的對於事情，也因為過度的保護自己及放不開，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響你的錢財方面，有守財奴的狀況！

愛情運勢★★

解析：下周對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學事業方面，顯得綁手綁腳的！做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會！

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

獅子座



開運顏色：紫色

幸運數字：35

體運勢★★★

解析：下周獅子座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作。是個良好的一周，奧斯建議要好好把握喔！

愛情運勢★★★

解析：在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

處女座

開運顏色：褐色

幸運數字：10

整體運勢★★★★

解析：對於現況的不滿足，讓處女朋友下周變得積極許多！另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周變的安心許多，值得一提的是奧斯建議可多做學習的動作，下周學習運相當良好，所學的都將有機會是自己日後所缺乏的，所以多把握這樣難得學習運吧！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方積極踏實地為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多！

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

天秤座



開運顏色：銀色

幸運數字：22

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓天秤座的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來！正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周！

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題！

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

天蠍座



開運顏色：黃色

幸運數字：99

整體運勢★★★★

解析：下周天蠍座朋友則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩！而這樣的狀況也終於能讓一直以來忙碌的你，下周終於有時間好好思考未來了，所以奧斯提醒你好好享受下周的安穩時間吧！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽，單身的朋友下周可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將是一次的轉機，下周要好好的努力，這將奠下你日後在工作及學業上是輕鬆是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意或是疏忽的狀況出現喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財喔。而有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好喔！

射手座



開運顏色：綠色

幸運數字： 85

整體運勢★★★★

解析：射手座的朋友，下周對於事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多，面對許多事情都安心不少，下周將會是備感踏實穩定的一周，好好把握！

愛情運勢★★★★

解析：雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原底，所以奧斯建議下周在感情如果有想改變的想法，例如相處方式或是溝通方式等，要好好把握，結果將會相當良好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學事業方面，下周將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然下周在工作／學業方面或顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好，所以奧斯建議下周，要好好把握做事的機會喔！

金錢運勢★★★

解析：錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多喔！

魔羯座



開運顏色：藍色

幸運數字：09

整體運勢★★★★

解析：下周魔羯的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，而如果一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，下周也將是讓你備感舒適的一周喔，所以好好把握難得的平靜吧！

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，受到整體運勢的影響，也代表雙方的關係下方也相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好，奧斯提醒適時地給彼此點空間會更增加感情的升溫喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的，但奧斯還是要提醒感到滿意與安於現狀的同時也不要停下向前的腳步喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財喔！

水瓶座

開運顏色：紅色

幸運數字：22

整體運勢★★★★

解析：下周水瓶朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏！而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了，另外下周對於朋友之間的感情突然重視了起來，有時間的話奧斯建議可以和朋友來場聚會，也讓下周的心情更加愉悅！

愛情運勢★★★★★

解析：下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報喔，另外若有正要簽屬合約或合作的朋友，奧斯也建議下周可以行動，有機會呈現雙贏局面喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢喔，另外若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會喔！

雙魚座



開運顏色：灰色

幸運數字：81

整體運勢★★★

解析：下周雙魚朋友，對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來，奧斯建議你下周適時的接受周遭朋友的意見或許能改善這樣的狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：對於愛情中現況感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上，呈現停滯不前的狀況，原因來自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★

解析：下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求而透支了自己的經濟。

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