三得利貓咪瓶蓋進化6種新功能，陪你追劇還能存錢　貓奴：跪求趕快量產啊！

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@suntory

日本飲料品牌三得利（suntory）日前在2/22貓之日推出了超可愛的貓耳瓶蓋，當時大家就很喜歡，現在瓶蓋居然進化了～增加貓掌、貓肉墊、貓頭多種造型，每一款還具備不同用途，讓瓶蓋可以裝藥、當眼鏡架，更能讓寶特瓶變身存錢筒、澆花器。目前三得利只放了介紹影片，並沒有商品資訊，但身為貓奴看了好心動，跪求趕快量產啊！

#貓咪藥盒

藥盒的設計很有巧思，讓瓶蓋多了裝東西的功能。吃藥一定要配水，兩個放一起，攜帶時就不會忘了其中一樣。

#貓掌手機架

寶特瓶放著不用時，換上貓掌瓶蓋就變成了手機架。可以把手機架在上面，用來追劇超方便。

#貓頭眼鏡架

寶特瓶變身架子，除了放手機也可以放眼鏡，眼鏡拿下來時不怕亂放壓壞，可以放在瓶蓋上。

#貓掌按摩器

貓貓拳和貓肉墊瓶蓋造型可愛，還可以用來按壓手掌的穴道，消除工作疲勞。外觀跟用途都好療癒～

#貓咪存錢筒

以前會把不要的寶特瓶用美工刀割一下，改造成存錢筒，現在只要換上這款瓶蓋，就可以快速變身存錢筒了！

#貓頭澆花器

換個瓶蓋就能變成澆花灑水器，不只自己補充水分，也可以幫自己種的植物灌溉一下。

之前日本也出過一款貓咪瓶蓋架扭蛋，有多款貓咪造型，是給你放置寶特瓶瓶蓋用的。聽起來好像很無用，不過一樣超級萌，喜歡貓咪系列商品的可以去蒐集喔！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App