最有才的貓奴！用專業P圖技巧創造「食物裡的喵喵」，可愛搞笑後勁很強

由於世界上的貓奴人口有不斷增長的趨勢,其中更不乏有才的網友!一位來自俄羅斯的可愛女生Kseniia Zmanovskaia 創立了IG帳號@cats_in_food,「I photoshop two best things in the world together —cats and food 我PS兩個世界上最棒的事物:貓咪和食物」,此帳號中充滿了貓咪與食物結合的逗趣照片,在網路上相當火紅!

把眼神無辜的白貓與卡布奇諾咖啡上的奶泡融合,還有短短的可愛的手腳,萌翻天!

隱藏在煎餃中的小白貓你發現了嗎?

利用貓咪本身的顏色與色彩相近的食物結合,高超的PS技巧幾乎感覺不出邊界感,這些貓咪就像是真的憑空從食物中冒出來一樣~除了融化眾人的萌呆模樣,作者也經常結合一些貓主子可笑表情,變成超逗趣可愛的畫面。

有時也像是在玩「找找看」遊戲,找找看作者究竟把貓咪藏在食物何處?(真的有喔!大家仔細找找看~)

貓奴們必定要追蹤此帳號的原因還有,在@cats_in_food中的貼文圖片,幾乎都是利用擁有自己專屬帳號的貓咪所製作,也就是說在這裡看到的所有貓咪,都能再另外連結到專屬頁面,絕對能讓你把可愛的貓一口氣看好看滿!

在看完這些照片後,是否覺得後勁很強呢?以後吃飯大概都會浮現家中貓主子的臉吧~

