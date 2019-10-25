最有才的貓奴！用專業P圖技巧創造「食物裡的喵喵」，可愛搞笑後勁很強

編輯／JJ

由於世界上的貓奴人口有不斷增長的趨勢，其中更不乏有才的網友！一位來自俄羅斯的可愛女生Kseniia Zmanovskaia 創立了IG帳號@cats_in_food，「I photoshop two best things in the world together —cats and food 我PS兩個世界上最棒的事物：貓咪和食物」，此帳號中充滿了貓咪與食物結合的逗趣照片，在網路上相當火紅！

►偷偷分享少女秘密！



在 Instagram 查看這則貼文 Kseniia Zmanovskaia（@cats_in_food）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 上午 11:49 張貼

把眼神無辜的白貓與卡布奇諾咖啡上的奶泡融合，還有短短的可愛的手腳，萌翻天！

在 Instagram 查看這則貼文 Kseniia Zmanovskaia（@cats_in_food）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 1 日 上午 10:53 張貼

隱藏在煎餃中的小白貓你發現了嗎？

利用貓咪本身的顏色與色彩相近的食物結合，高超的PS技巧幾乎感覺不出邊界感，這些貓咪就像是真的憑空從食物中冒出來一樣～除了融化眾人的萌呆模樣，作者也經常結合一些貓主子可笑表情，變成超逗趣可愛的畫面。

在 Instagram 查看這則貼文 Kseniia Zmanovskaia（@cats_in_food）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 3 日 上午 11:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kseniia Zmanovskaia（@cats_in_food）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 17 日 上午 11:54 張貼

有時也像是在玩「找找看」遊戲，找找看作者究竟把貓咪藏在食物何處？（真的有喔！大家仔細找找看～）

在 Instagram 查看這則貼文 Kseniia Zmanovskaia（@cats_in_food）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 26 日 上午 11:04 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kseniia Zmanovskaia（@cats_in_food）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 9 日 下午 12:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kseniia Zmanovskaia（@cats_in_food）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 16 日 上午 7:04 張貼

貓奴們必定要追蹤此帳號的原因還有，在@cats_in_food中的貼文圖片，幾乎都是利用擁有自己專屬帳號的貓咪所製作，也就是說在這裡看到的所有貓咪，都能再另外連結到專屬頁面，絕對能讓你把可愛的貓一口氣看好看滿！

在 Instagram 查看這則貼文 Kseniia Zmanovskaia（@cats_in_food）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 13 日 上午 7:44 張貼

在看完這些照片後，是否覺得後勁很強呢？以後吃飯大概都會浮現家中貓主子的臉吧～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App