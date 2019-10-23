擺脫秋冬換季「起屑危機」4大秘技　頭皮屑、脫皮、唇紋全搞定

▲秋冬換季不僅臉部肌膚乾荒，連頭皮、唇部和身體都容易乾到起屑。(圖／翻攝IG@livingproofinc、@heizlemakeup)

記者張毓容／綜合報導

近來天氣越來越乾冷，終於有了秋天來臨之感，但一到秋冬換季你也碰到肌膚泛紅、敏感，甚至乾燥到猛掉屑屑嗎？以下4大換季保養祕技學起來，幫你擺脫乾屑起皮危機，從臉部、頭皮頭髮、身體，甚至指緣、手肘小細節全都搞定，讓你不再變成「屑屑女孩」！

臉部兩頰乾荒起屑



換季時肌膚比較脆弱敏感，氣溫低、濕度也低，臉頰較乾燥處容易乾荒脫皮起屑，建議選用溫和、成分簡單的產品可以降低誘發肌膚不適的風險。避免使用含有香料、色素…等刺激性成分的產品，改選擇低敏親膚配方或是含有修護、鎮靜效果的產品，甚至可選用醫美系列的保養品，都可減少肌膚刺激來源、溫和幫助舒緩肌膚不適。

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頭皮乾癢發紅飄雪花



頭皮是臉部肌膚的延伸，換季時容易因為溫差大而造成油水失衡，使防禦力降低進而引發頭皮乾燥紅癢、頭皮屑等問題；此外，頭髮也會因為風吹而有乾燥打結的狀況。建議可選擇弱鹼性或有修護功能、甚至頭皮養護的洗護髮品，並搭配髮油、髮膜等滋養髮尾，維持頭皮與髮絲的健康。

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四肢粗糙乾裂顯紋



掌握好沐浴後擦身體乳液的「黃金養膚時機」，可讓換季時的身體保養事半功倍！沐浴後5分鐘內，用毛巾輕輕拍乾多餘的水分，在身體還保有濕潤度時，立刻塗上溫和中性的乳液或是身體保養油來鎖住水份，不只能夠舒緩換季期間的乾敏癢，更可以擦出最佳美膚效果。

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唇紋、死皮屑盡顯



嘴唇皮膚本來就薄，且無皮脂腺可分泌油脂，換季時乾冷的天氣往往讓嘴唇水分飛快地被蒸發，導致嘴唇死皮屑、唇紋一覽無遺，因此適度地使用保濕功能佳的護唇膏，絕對是換季保養不可忽略的重點。另外，指緣、手肘等小細節也別忘記隨身攜帶指緣油或護手霜等保養品維持水潤，打造無死角美肌。

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