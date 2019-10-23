DIOR經典馬鞍包變狂野！看孟耿如把非洲蠟染、編織元素全上身

▲DIOR 2020 早春度假系列，超燒包款開箱給你看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

DIOR 2020 早春度假系列在馬拉喀什發表，這一個歐洲與地中海的交際之地，也正藏著創意總監 Maria Grazia Chiuri 對於本季文化以及藝術的渴望，因此注入大量代表非洲特色的蠟染布、山東綢、丹寧、剪線緹花工藝，打造超乎以往的單品。

▲本季以藝術家Uniwax的非洲傳統蠟染最為突出，緹花刺繡展現精巧技藝。（圖／品牌提供）

本次春夏系列遠赴馬拉喀什舉辦，材質和工藝正是創意總監 Maria Grazia Chiuri 本季的重中之重，23日在台發表，走進展廳便可看到6位藝術家的畫作，對馬拉喀什特色的春夏裝以黑白畫、抽象色彩來呈現。其中又以藝術家Uniwax的非洲傳統蠟染工藝最為突出，蠟染裙裝也成為藝人孟耿如的最愛單品，Maria Grazia Chiuri 授權 Uniwax 重新演繹品牌經典法式印花與塔羅圖騰，讓藝術氣息一躍而上洋裝、裙子、外套，賦予衣著強大實穿性，通過經紗印花、緹花刺繡，與短纖維織線上盡情展現創作。

▲孟耿如換上蠟染裙裝；經典馬鞍包以藍色迷彩刺繡帆布呈現（圖二）。（圖／記者張一中、鮑璿安攝）

同時設計師Grace Wales Bonner帶有「Afrofuturism 」非洲未來主義風格，運用加勒比鉤針與刺繡技法，以真絲與手工編織酒椰葉纖維製作Bar Jacket，外觀看上去充滿民族風色彩，打造多種文化交流。Mickalene Thomas則以自己的拼貼畫「莫內的水上花園」為靈感重新演繹 Bar Jacket；Pathé O創作特別的藍色襯衫向曼德拉總統致敬；Sumano 旨在推廣傳統摩洛哥部落女性代代相傳的古老手工藝，讓單品也充滿古文化氣息。

▲（依序）象牙白色編織小羊皮馬鞍包NT$155,000；Lady Dior 小羊皮大型提包價格店洽；黑色小羊皮編織穆勒鞋 NT$32,000。（圖／品牌提供）

配件單品上，以代表非洲的在地編織手法注入經典馬鞍包和Lady Dior 小羊皮大型提包，特殊編帶與金色D型墜飾打造奢華感，包體空間充裕整體分量感十足。其中更不乏編織手法的黑色小羊皮穆勒鞋彰顯個性風格，在春夏中融匯活力氣息，勢必成為發燒單品。

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