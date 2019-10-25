懂享受、愛美酒！揭開法國女人吃不胖「5個」祕訣

編輯/ Lily 圖 /翻攝自IG/lea.elisabeth.a、solangesmith，以下同

法國女人懂得享受、熱愛生活，美酒更是生活必備，但為什麼還是能維持苗條身材呢？原來她們用餐也不忘用腦袋，即便不秤體重，也能用雙手、雙眼和服裝感受自己的身材，以下5個生活、飲食習慣，讓她們擁有吃不胖體質，為身材所困的你，不妨參考看看！





吃的是感覺，而不是粗飽

法國女人用餐，質量勝過數量，寧可吃一片高貴的巧克力，也不吃廉價的巧克力棒，她們相信即便貴一點，只要能吃得健康都能接受。高品質食物沒有太多的化學添加劑，卻靠原味勝過大多數普通食物，她們吃的是享受，並不是只想吃飽而已。

專心用餐，速度放慢

吃過法國餐都知道，上菜速度之慢，但慢慢飲食也有一個好處，也就是讓你在還沒吃飽前，就會產生飽足感。若你總是吃得太快，身體還沒將吃飽訊息傳給大腦，往往感受到飽的時候，飲食早已過量。

飲食前會先計畫

法國女人舉手投足都是優雅，就連飲食她們也會事先計畫，像是晚上如果會多喝酒，白天就會盡量減低糖分攝取，水果和果汁盡量不碰，讓整體熱量不超過。

點餐絕不虧待自己

大多數法國習慣在家自己做飯，但只有外出用餐就必定會好好享受，除了沙拉、主餐，甜點和美酒更是不能少，不需要過度限制飲食，該吃的時候吃，該忌口的時候就忌口，千萬不要限制過多，最完美得飲食就是呈現一種絕妙平衡。

走路當成生活的一部分

你可能會驚訝，法國女人其實不常跑健身房運動，她們寧可用走路來代替，她們從小就把走路當成生活的一部分，即便走上一小時也是常態，這些走路所消耗的熱量其實不容小覷，從日常生活中動起來就對了！

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