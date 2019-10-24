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加了怪物黏液的「幽靈星冰樂」你敢喝嗎？超反差口味掀IG打卡潮

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@starbucks_es、@starbuckskorea、南韓星巴克官網

星巴克在不同國家地區販賣的飲品都有所不同，尤其是遇到特殊節慶推出限定飲品時，就會發現大家都好有特色啊！像是現在正逢萬聖節前夕，台灣將推出南瓜風味那堤，不過看到了西班牙，他們的星巴克推出了整杯黑色的「PhantomFrappuccino 幽靈星冰樂」；南韓則是超可愛的骷髏墓地造型星冰樂！

▲西班牙暗黑星冰樂、南韓萬聖節飲品。（圖／翻攝自星巴克IG）

西班牙星巴克所推出的這款「PhantomFrappuccino 幽靈星冰樂」給人一種暗黑、詭異的氛圍，除了顏色漆黑一片，還摻雜了像是怪物黏液一樣的綠色物體，光是造型就超有話題性，難怪引起群眾們紛紛打卡！

其實PhantomFrappuccino 是水果風味的星冰樂，是因為加了可食用的木炭粉才形成可怕的黑色，添加了椰奶、鳳梨、芒果、奶油、糖漿等等，口感很豐富，在當地頗受歡迎呢！（販售期間為10／21～11/1）

接著，從歐洲移動到南韓，南韓的星巴克在今年的萬聖節推出了「骷髏墓地星冰樂」與「跳舞幽靈」系列飲料：

「骷髏墓地星冰樂」顏色看來也頗為驚悚，它是以綠茶為基底的星冰樂，上方撒上像是泥土的巧克力碎片，以及骷髏、骨頭等形狀的巧克力，還會隨機附贈斧頭或是鏟子餅乾喔～

▲西班牙暗黑星冰樂、南韓萬聖節飲品。（圖／翻攝自星巴克IG）

摩卡、巧克力飲品系列上（冰、熱都有），則會放上兩隻可愛的小幽靈棉花糖，不過他們的表情就端看店員的造化囉～是不是非常可愛呢？

▲西班牙暗黑星冰樂、南韓萬聖節飲品。（圖／翻攝自星巴克IG）

▲西班牙暗黑星冰樂、南韓萬聖節飲品。（圖／翻攝自星巴克IG）

另外，連蛋糕的部分也都很有萬聖節氣息喔～光是萬聖節就這麼費功夫，也不禁讓人期待12月份的聖誕節，又會有什麼可愛的新飲料跟商品呢？

▲西班牙暗黑星冰樂、南韓萬聖節飲品。（圖／翻攝自星巴克IG）

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關鍵字：

星巴克, Starbucks, 萬聖節, Halloween, 西班牙, 南韓, PhantomFrappuccino, 星冰樂
fashion.net

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