加了怪物黏液的「幽靈星冰樂」你敢喝嗎？超反差口味掀IG打卡潮

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@starbucks_es、@starbuckskorea、南韓星巴克官網

星巴克在不同國家地區販賣的飲品都有所不同，尤其是遇到特殊節慶推出限定飲品時，就會發現大家都好有特色啊！像是現在正逢萬聖節前夕，台灣將推出南瓜風味那堤，不過看到了西班牙，他們的星巴克推出了整杯黑色的「PhantomFrappuccino 幽靈星冰樂」；南韓則是超可愛的骷髏墓地造型星冰樂！

西班牙星巴克所推出的這款「PhantomFrappuccino 幽靈星冰樂」給人一種暗黑、詭異的氛圍，除了顏色漆黑一片，還摻雜了像是怪物黏液一樣的綠色物體，光是造型就超有話題性，難怪引起群眾們紛紛打卡！

在 Instagram 查看這則貼文 Muy Frivolité（@muyfrivolite）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 22 日 上午 11:44 張貼

其實PhantomFrappuccino 是水果風味的星冰樂，是因為加了可食用的木炭粉才形成可怕的黑色，添加了椰奶、鳳梨、芒果、奶油、糖漿等等，口感很豐富，在當地頗受歡迎呢！（販售期間為10／21～11/1）

在 Instagram 查看這則貼文 Amelia Bielecka（@amelia.biel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 22 日 上午 11:12 張貼

接著，從歐洲移動到南韓，南韓的星巴克在今年的萬聖節推出了「骷髏墓地星冰樂」與「跳舞幽靈」系列飲料：

「骷髏墓地星冰樂」顏色看來也頗為驚悚，它是以綠茶為基底的星冰樂，上方撒上像是泥土的巧克力碎片，以及骷髏、骨頭等形狀的巧克力，還會隨機附贈斧頭或是鏟子餅乾喔～

摩卡、巧克力飲品系列上（冰、熱都有），則會放上兩隻可愛的小幽靈棉花糖，不過他們的表情就端看店員的造化囉～是不是非常可愛呢？

在 Instagram 查看這則貼文 쭈우（@joohee1984）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 22 日 下午 11:56 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 지나. zina. 智娜^^（@pinkzina）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 23 日 上午 1:32 張貼

另外，連蛋糕的部分也都很有萬聖節氣息喔～光是萬聖節就這麼費功夫，也不禁讓人期待12月份的聖誕節，又會有什麼可愛的新飲料跟商品呢？

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App