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2019日本各類美妝TOP3排行榜公開　水潤唇膏人手一支、眼影眼線台灣買得到

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有沒有人跟儂編一樣最喜歡看排行榜這種東西，除了看看流行什麼，也順便檢視一下自己的眼光有沒有快、狠、準，搶到厲害的好物可以跟姐妹們炫耀一下。2019年也算是過了一大半，這次排行榜非常詳細，從唇膏、睫毛膏、眼影、眼線，到粉底液都有選出前3名喔！一起來看看日本櫻花妹最愛的Top 3是什麼吧？

水潤唇膏最舒適

▲▼ 2019日本美妝排行榜！女孩最愛唇膏、眼影、粉底液Top3推薦，睫毛膏眼線台灣買得到。（圖／Bella儂儂提供）

▲（左起）OPERA N05：珊瑚粉，約NT$300、FLOWFUSHI LIP38°C 11唇T + 3°C，約NT$350、excel Grays Balm Lip GB06，約NT$350。

從這次的前3名來看，日本女孩還是比較喜歡水潤一點的口紅，儘管霧面口紅很時髦，但在嘴唇的舒適度上水潤質地的唇膏還是好一些。在顏色上，特別是在上半年的春夏之際，粉嫩色，甚至是飽和一點的果汁色都很受歡迎。

大地色、煙燻玫瑰最百搭

▲▼ 2019日本美妝排行榜！女孩最愛唇膏、眼影、粉底液Top3推薦，睫毛膏眼線台灣買得到。（圖／Bella儂儂提供）

▲（左起）EXCEL光綻時裳四色眼采 ，約NT$30、RIMMEL Chokoras Sweet Eyes Soft Mat 005 Sakura Chocolat，約NT$350、CANMAKE 完美霧面眉影盤503-03：約NT$290。

在眼影方面，以大地色系結合一點玫瑰粉嫩色調的最受歡迎，也是最百搭的，不論什麼場合都很好搭配，即使沒有太高超的化妝技巧，這些顏色也都可以駕馭的很好。

刷出根根分明的睫毛

▲▼ 2019日本美妝排行榜！女孩最愛唇膏、眼影、粉底液Top3推薦，睫毛膏眼線台灣買得到。（圖／Bella儂儂提供）

▲（左起）dejavu 睫毛膏，約NT$320、OPERA My Rush高級，約NT$280、ettusais 搶購版升級，約NT$300。

日本女孩最在意化妝的重點位置應該就是眼妝的部分，想要刷出像洋娃娃般的纖長睫毛，跟著日本女孩買準沒錯，這幾支不會讓你刷出蟑螂角，反而是那種帶有仙氣的長睫毛。

眼線要抗油防水

▲▼ 2019日本美妝排行榜！女孩最愛唇膏、眼影、粉底液Top3推薦，睫毛膏眼線台灣買得到。（圖／Bella儂儂提供）

▲（左起）UZU Eye Opening Liner BRBK，約NT$480、dejavu 眼線筆，約NT$390、Loveliner 眼線液，約NT$520。

想要有大眼睛，深邃的眼線絕對不可以少，好的眼線必須滑順容易上色，同時也必須抗油抗水，來防止肌膚分泌的油脂和水分將眼線暈開。這三支不論是眼線的細緻度，和防水抗油能力都是水準之上。

眉毛講求自然

▲▼ 2019日本美妝排行榜！女孩最愛唇膏、眼影、粉底液Top3推薦，睫毛膏眼線台灣買得到。（圖／Bella儂儂提供）

▲（左起）excel，3合一眉眉EX，約NT$470、Kiss Me 重型旋轉/著色眉毛R04，約NT$260、WHOMEE（Foomy）/眉粉紅棕色，約NT$580。

眉毛講求自然的日本女孩喜歡用極細的眉筆，這樣比較可以畫出根根分明的感覺，另外使用眉粉填補比較空洞的眉尾部分，為了讓整體妝容更加和諧，善用染眉膏和髮色互相呼應，也是你比別人美的小心機喔。

修容打亮小臉關鍵

▲▼ 2019日本美妝排行榜！女孩最愛唇膏、眼影、粉底液Top3推薦，睫毛膏眼線台灣買得到。（圖／Bella儂儂提供）

▲（左起）Too Cool For School 修容餅，約NT$650、CANMAKE #38 梅花粉，約NT$180、WHOMEE 修容餅，約NT$580。

想要讓臉看起來小一點、尖一點，修容打亮一定是必要的，選擇漸層的修容餅可以讓你的妝容更自然，不會有明顯的粉痕。而帶點煙燻紫色的腮紅對於黃皮女孩來說會更顯白呢！

粉底蜜粉類

▲▼ 2019日本美妝排行榜！女孩最愛唇膏、眼影、粉底液Top3推薦，睫毛膏眼線台灣買得到。（圖／Bella儂儂提供）

▲（左起）CANMAKE 棉花糖粉餅 啞光赭色，約NT$300、MISSHA 自然膚色，約NT$480、Koh Gen Do 我的粉底#113，約NT$1,500。

日本女孩的妝感重點在於提升膚質，她們喜歡挑選一些含有微微珠光的粉餅、保濕比較好的氣墊粉餅，讓肌膚呈現水光肌，帶來好氣色。

TEXT／Bella.tw　儂儂 PHOTO／網路

資料來源：LOFT

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

日本美妝, 排行, 必買, 高CP, 眼影, 唇膏
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