泡麵後來個蘋果剛剛好　5種食物讓你減肥期不忌口照樣瘦

每次講到減肥，就像即將面臨一場大革命一樣，什麼都不能吃，甚至下班疲憊還得跑健身房操得自己滿頭大汗，但身為女人，購物慾可以忍，貪吃慾一激發真的擋抹條啊！那些罪惡美食，銷魂甜點，其實妳可以通通不忌口！網路瘋傳甜系瘦身法，吃完高熱量只要搭配這些輕食品，也能吃得甜甜，享瘦無壓力。

火鍋後喝優酪乳



聚餐約會妳最愛吃甚麼？肯定很多人直覺反應就是火鍋！濃郁高湯涮上軟嫩肉片，那個滋味是不是連睡覺都會口齒留香～但正在進行瘦身計畫的女孩，對火鍋又愛又恨的就是那鍋超好喝又高熱量的高湯鍋底！對於享受女孩來說，高湯就是禍害，吃火鍋時一定會只吃菜不喝湯，但這樣怎麼會滿足妳的吃貨味蕾呢？

吃火鍋不用忌口，只要在火鍋後搭配優酪乳就能輕鬆去油解膩！優酪乳不只能促進腸胃乳動加速消化，也能順道帶走鍋物殘留的高油高鹽，是瘦身女孩的入門款喔～

燒烤後吃香蕉



燒烤可說是消夜、喝酒的必備佳餚，但高油高甜的燒烤醬，難免讓女孩們退避三舍。其實聚餐消夜不用怕，拿捏好份量，適量而不過度，甚至在燒烤後來一根香蕉，去油解膩還能將妳今天吃的熱量，明天早上就排出！

甜食後喝綠茶



如果要儂編選一餐吃飽，中餐排骨便當還是下午茶點，儂編絕對二話不說把一天的甜食吃夠本！雖然這是不稱頭的壞習慣，但甜食的魅力真的用看的、聞的就覺得一天辛苦都值得了！套一句女人們永遠的藉口，甜食是另一個胃！但吃進體內的精緻澱粉可沒這麼乖幫妳分類。

想瘦的女孩注意了！吃完甜點可以喝杯無糖綠茶，綠茶內的維生素C以及兒茶素可以促進脂肪燃燒，降低血液中的膽固醇，是下午茶後的解膩首選！不過餐餐適量才是關鍵，享瘦的話這些加工食品還是少吃為妙。

泡麵後吃蘋果



提到消夜首選，泡麵真的讓人又愛又恨，油膩湯頭和加工配料，但消夜不來上一碗，真的睡不著～很多人都說泡麵是肥胖的罪魁禍首，也難怪她成為瘦身女孩的黑名單之一，不過老實說，熱水一沖開的剎那，香味四溢免不了偶爾會不小心失控貪嘴，而這時可以搭配一顆蘋果，達到去油解膩的效果！

蘋果內富含的微生物與維他命C可以補足消夜沒有攝取到的營養素，此外蔬果促進體內代謝，不只成為妳身體的清道夫把昨晚吃的通通排出去，也讓妳半夜的嘴饞得到緩解的出口。

飯前喝自榨果汁



你可能聽過飯前一杯水的佛系減肥法，為的是在飯前增加飽足感，間接打造小鳥胃，但水無香無味，空腹喝多了還真的有點反胃難受～來來聽儂編一招，飯前榨一杯新鮮蔬果汁，不僅增加飽足感，還能補充身體所需的維生素和養分，甚至不愛吃蔬菜的女孩，也可以藉由飯前果汁，把蔬菜打進去，藉此彌補挑嘴的壞習慣喔～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest



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