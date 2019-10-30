fb ig video ETtoday search mobile

年終推薦入手10款精品包送給自己　買到經典也走在時尚尖端

> >

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Pinterest）

女人永遠都少一款包，在去年底到上半年，時尚市場幾乎被潮流街頭款給佔滿，但對於許多一年只能買入一款包的女孩來說，經典款還是買起來比較心安的款式，但如何能跟上流行之餘依舊能挑到一款耐看經典的款式？別擔心！在今年下半年有許多品牌推出以經典外型延伸的包款，讓妳買經典也走在時尚尖端，儂編在這裡分享10款下半年的經典包款，讓妳投資包包絕不失利！

Louis Vuitton

經典老花加撞色

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

如果家裡有一個時髦媽媽，衣櫃裡一定會有一款 Louis Vuitton 的 Speedy，經典的 Monogram 圖紋，加上手提的優雅感，讓該包款一直是 Louis Vuitton 必買包款！如果妳覺得過去的花樣對妳來說太成熟了，那今年這款墨綠色與裸膚粉撞色的 Speedy 能不買嗎？迷人配色外還有放大版 Logo 的設計，讓整體年輕感十足。

Celine

新包款掀起二手戰

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Celine、Pinterest）

Celine 在 Hedi Slimane 的職掌下，走出了一條截然不同的道路，而品牌推出的包款 Triomphe 簡約的外型加上有點復古的設計，更讓櫃上掀起一陣缺貨潮，這款致敬品牌創辦人 70 年代經典設計的包款，除了賣到讓百貨櫃姐忙翻外，古董包市場更掀搶購潮！最初始設計的包款在 Hedi Slimane 的經典回顧下，過去的二手包也成為搶手貨！

Loewe

從馬鞍進化成托特

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Loewe、Pinterest）

實搭有個性的設計，讓 Loewe 成為近年包包的後起之秀！品牌旗下近期最搶手的 Gate 包，從初登場的馬鞍包進化成容量超大的托特包！保持該系列包款的打結設計，在容量上調整成合宜的大小，讓托特版 Gate 成為時髦上班族的最愛，連對於造型最挑的日劇都出現過它的身影，不管是之前熱議的《房仲女王》還是熱播的《我要準時下班》中的女主角都用過該包款。

Fendi

躲貓貓躲到外面來

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Fendi）

Fendi 除了 FF Logo 讓年輕人買翻外，更將旗下經典包 Peekaboo 做出外口袋版本，因包款開口會自然掀下，而有原本以躲貓貓為名的 Peekaboo，今年不再躲躲藏藏！品牌將原本藏在包包裡的暗袋做成外口袋，並且幽默的為每一個空間取了一個名字，給手機的空間外，還有一個裝寫裝秘密的小袋子，幽默而不誇張的設計，讓人看了超心動！

Gucci

把品牌的老古董找回來

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

怎麼把老元素玩出新招數，Gucci 絕對是這之中的資優生，儂編剛從曼谷帶回來品牌下半年的新品資訊，其中運用 Gucci 早期出現過的老 Logo 所設計的新包款特別搶眼，除了在外型常以復古風格設計外，帶點摩登的線條再加上古董 Logo 加持，讓整款包包充滿文青個性的氣質。

Chanel

我把Boy變小了

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Chanel）

每個女孩都無法抗拒 Chanel，尤其是帶有帥氣外表的 Boy Chanel，剛柔並濟的設計，已經成為想購入小香女孩的首選，近幾年包包越小越時尚的趨勢，Chanel 也將該包款縮小化，整體呈現長型的形狀，保持肩帶可斜背側肩背的特性，更擁有高度的搭配性，雖說是小包，能裝的容量其實還頗大，放下一支iPhonePlus、中夾加一些補妝用具對沒問題！

Tod’s

連黛妃都覺得它可愛

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Tod's）

Tod’s 一詞一出現妳一定會馬上聯想到它經典的豆豆鞋，但除了鞋款外不能錯過的還有，品牌旗下的包款D Bag，這個連黛妃都愛不釋手的包，已成為品牌經典，簡約的外型跟多樣的配色，讓女孩都能找屬於自己命定的款式，今年品牌將這款包用縮小燈一照照出迷你款！縮小的外型實在太可愛！不管是掛在大包上還是單獨用都可以。

Bottega Veneta

編織包今年不聽話

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Bottega Veneta）

想到 Bottega Veneta 第一個就會馬上想到品牌的編織包，在精品中顯少有品牌會將精緻的皮料拆解重組，但 Bottega Veneta 就是如此前衛大膽的品牌，近年換了新任創意總監，在包袋上也將經典編織做出極大的改變，過去細緻的細格紋編法，近年品牌將它全面放大！棋盤格紋路的編織包，以托特大小的形式推出，讓這款新編織包實用又時尚。

Dior

馬鞍包再進化

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Dior）

John Galliano 執掌 Dior 時所設計的 Saddle Bag 馬鞍包，在新任創意總監 Maria Grazia Chuiri 將它重新代回伸展台後，該款又再次成為 IT Bag！可肩背、可手提亦可換肩帶的特性，讓這款包搭配性十足，但如果妳覺得一般馬鞍包還沒燒到妳的話，那一定要看看今年推出的腰包款！這次的腰包共有兩款，有直接縮小比例的馬鞍包、還有保留馬鞍外型延伸的長方形腰包，在夏天無法做太多層次造型的條件下，換上腰包一定能為你整體加分。

Prada

睽違19年老包再現

▲▼ 2019下半年就買這款包？Celine新款流蘇包復古外型還出了「腰包」款。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Prada）

19 歲足以讓一個嬰兒長成青少年，有什麼樣的包可以又這種魅力讓品牌將它重新喚起？Prada 這款名為 Bowling 的包款源自 2000 年春夏系列的作品，在今年品牌用全新配色以及兩種尺寸重新問世，設計上用色塊的拼接讓整體擁有運動感的外觀，當季帆布鞋配色，讓整體的打扮年輕又有個性。

如果下半年要送自己一個禮物，但又沒有把握駕馭太過於潮流尖端的包，那這些從經典復刻再出發的包款就是妳最好的選擇！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

馬鞍包、Logo包全都不夠看！2019年首推必敗「圓型包」妳購入了嗎？
2019春夏LV把經典包回春！大Logo、撞色、透明包各個充滿年輕氣息
新Celine依舊是女孩最愛！這款包登「銷售王」連東京都賣不過台灣

關鍵字：

2019下半年, 包款, 流行, 復古, Celine
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

肉肉女孩顯瘦穿搭4技巧絕對受用！利用裙裝避開誤區，告別梨形身材

肉肉女孩顯瘦穿搭4技巧絕對受用！利用裙裝避開誤區，告別梨形身材

劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板

劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板

在一起「最速配」4對星座！雙子＆水瓶相愛相殺、天蠍和雙魚意外互補

在一起「最速配」4對星座！雙子＆水瓶相愛相殺、天蠍和雙魚意外互補

海倫米蘭演什麼像什麼！《凱薩琳大帝》幕後服裝設計造型曝光 2019秋冬流行髮色關鍵「絲絨霧感」！這2色免漂髮就能顯白又修小臉 網公認「超愛裝熟」星座Top 3 ！天秤牆頭草、雙子朋友數不完 馬來西亞破天荒推出「巨型珍奶」！桶裝5公升、8倍容量喝到飽 安格斯12星座一周運勢10/28-11/03　周四水逆到！牡羊、雙子、處女請保重 不想被發好人卡！年底想成功脫單，「4個」地雷千萬別踩 韓國練習生出道前魔鬼菜單公開　一天只能吃300卡、炸雞炒年糕完全不能碰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面