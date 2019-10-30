年終推薦入手10款精品包送給自己　買到經典也走在時尚尖端

▲（圖／翻攝自Pinterest）



女人永遠都少一款包，在去年底到上半年，時尚市場幾乎被潮流街頭款給佔滿，但對於許多一年只能買入一款包的女孩來說，經典款還是買起來比較心安的款式，但如何能跟上流行之餘依舊能挑到一款耐看經典的款式？別擔心！在今年下半年有許多品牌推出以經典外型延伸的包款，讓妳買經典也走在時尚尖端，儂編在這裡分享10款下半年的經典包款，讓妳投資包包絕不失利！

Louis Vuitton



經典老花加撞色

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）



如果家裡有一個時髦媽媽，衣櫃裡一定會有一款 Louis Vuitton 的 Speedy，經典的 Monogram 圖紋，加上手提的優雅感，讓該包款一直是 Louis Vuitton 必買包款！如果妳覺得過去的花樣對妳來說太成熟了，那今年這款墨綠色與裸膚粉撞色的 Speedy 能不買嗎？迷人配色外還有放大版 Logo 的設計，讓整體年輕感十足。



Celine



新包款掀起二手戰

▲（圖／翻攝自Celine、Pinterest）



Celine 在 Hedi Slimane 的職掌下，走出了一條截然不同的道路，而品牌推出的包款 Triomphe 簡約的外型加上有點復古的設計，更讓櫃上掀起一陣缺貨潮，這款致敬品牌創辦人 70 年代經典設計的包款，除了賣到讓百貨櫃姐忙翻外，古董包市場更掀搶購潮！最初始設計的包款在 Hedi Slimane 的經典回顧下，過去的二手包也成為搶手貨！

Loewe



從馬鞍進化成托特



▲（圖／翻攝自Loewe、Pinterest）



實搭有個性的設計，讓 Loewe 成為近年包包的後起之秀！品牌旗下近期最搶手的 Gate 包，從初登場的馬鞍包進化成容量超大的托特包！保持該系列包款的打結設計，在容量上調整成合宜的大小，讓托特版 Gate 成為時髦上班族的最愛，連對於造型最挑的日劇都出現過它的身影，不管是之前熱議的《房仲女王》還是熱播的《我要準時下班》中的女主角都用過該包款。

Fendi



躲貓貓躲到外面來

▲（圖／翻攝自Fendi）



Fendi 除了 FF Logo 讓年輕人買翻外，更將旗下經典包 Peekaboo 做出外口袋版本，因包款開口會自然掀下，而有原本以躲貓貓為名的 Peekaboo，今年不再躲躲藏藏！品牌將原本藏在包包裡的暗袋做成外口袋，並且幽默的為每一個空間取了一個名字，給手機的空間外，還有一個裝寫裝秘密的小袋子，幽默而不誇張的設計，讓人看了超心動！

Gucci



把品牌的老古董找回來

怎麼把老元素玩出新招數，Gucci 絕對是這之中的資優生，儂編剛從曼谷帶回來品牌下半年的新品資訊，其中運用 Gucci 早期出現過的老 Logo 所設計的新包款特別搶眼，除了在外型常以復古風格設計外，帶點摩登的線條再加上古董 Logo 加持，讓整款包包充滿文青個性的氣質。

Chanel



我把Boy變小了

▲（圖／翻攝自Chanel）



每個女孩都無法抗拒 Chanel，尤其是帶有帥氣外表的 Boy Chanel，剛柔並濟的設計，已經成為想購入小香女孩的首選，近幾年包包越小越時尚的趨勢，Chanel 也將該包款縮小化，整體呈現長型的形狀，保持肩帶可斜背側肩背的特性，更擁有高度的搭配性，雖說是小包，能裝的容量其實還頗大，放下一支iPhonePlus、中夾加一些補妝用具對沒問題！

Tod’s



連黛妃都覺得它可愛

▲（圖／翻攝自Tod's）



Tod’s 一詞一出現妳一定會馬上聯想到它經典的豆豆鞋，但除了鞋款外不能錯過的還有，品牌旗下的包款D Bag，這個連黛妃都愛不釋手的包，已成為品牌經典，簡約的外型跟多樣的配色，讓女孩都能找屬於自己命定的款式，今年品牌將這款包用縮小燈一照照出迷你款！縮小的外型實在太可愛！不管是掛在大包上還是單獨用都可以。

Bottega Veneta



編織包今年不聽話

▲（圖／翻攝自Bottega Veneta）



想到 Bottega Veneta 第一個就會馬上想到品牌的編織包，在精品中顯少有品牌會將精緻的皮料拆解重組，但 Bottega Veneta 就是如此前衛大膽的品牌，近年換了新任創意總監，在包袋上也將經典編織做出極大的改變，過去細緻的細格紋編法，近年品牌將它全面放大！棋盤格紋路的編織包，以托特大小的形式推出，讓這款新編織包實用又時尚。

Dior



馬鞍包再進化



▲（圖／翻攝自Dior）



John Galliano 執掌 Dior 時所設計的 Saddle Bag 馬鞍包，在新任創意總監 Maria Grazia Chuiri 將它重新代回伸展台後，該款又再次成為 IT Bag！可肩背、可手提亦可換肩帶的特性，讓這款包搭配性十足，但如果妳覺得一般馬鞍包還沒燒到妳的話，那一定要看看今年推出的腰包款！這次的腰包共有兩款，有直接縮小比例的馬鞍包、還有保留馬鞍外型延伸的長方形腰包，在夏天無法做太多層次造型的條件下，換上腰包一定能為你整體加分。

Prada



睽違19年老包再現

▲（圖／翻攝自Prada）



19 歲足以讓一個嬰兒長成青少年，有什麼樣的包可以又這種魅力讓品牌將它重新喚起？Prada 這款名為 Bowling 的包款源自 2000 年春夏系列的作品，在今年品牌用全新配色以及兩種尺寸重新問世，設計上用色塊的拼接讓整體擁有運動感的外觀，當季帆布鞋配色，讓整體的打扮年輕又有個性。



如果下半年要送自己一個禮物，但又沒有把握駕馭太過於潮流尖端的包，那這些從經典復刻再出發的包款就是妳最好的選擇！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路



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