「整形級」小臉術就靠5招　日本最夯開架高CP值修容、打亮、腮紅推薦

現在女生，十個有八個拍照會開美肌，甚至八個裡面有三個自拍照和本人差很大！生活在3C世代，人與人的第一印象往往從網路上的照片開始，然而IG上的網美、部落客，各個擁有立體V字小臉到底怎麼做到的？除了相機角度要抓對，化妝修容也是一門藝術吶～

網路瘋傳「整型級」小臉修容術，簡單五步驟讓你擁有模特兒般的精緻臉孔！Tomod’s開架盤點，腮紅、修容、打亮小臉，輕輕刷一刷，自拍正面也能有菱有角。



第1招：鼻影

如果說眼睛是靈魂之窗，是臉孔中最具亮點的角色，那儂編會說，鼻子就像臉部五官的基底，支撐著臉孔的立體度，想要打造洋妞般的娃娃小臉，首要任務是要將你臉孔的基底扎穩，畫上鼻影加鼻子的立體度，畫得好還能使眼睛變的深邃有神呢～



儂編小撇步：鼻影可以從眉頭開始暈染，和眉毛相互融合，切記，下手不要太重，修容的位置畫到鼻樑骨中間位置即可，否則一失手就會成了鐵獅玉玲瓏。



KATE 3D造型眉彩餅 EX-4



凱婷3D造型眉彩餅簡直可以說是日妞化妝包裡的基本配備！小巧的體積卻包含大地色系三色組合，可藉由不同顏色堆疊出最適合自己的眉色。眉刷毛質柔軟，適合眉粉新手，此外，自然的棕色漸層，也很適合拿來修容描繪鼻影，輕鬆製造輪廓立體感。超好用好上手，就連手殘儂編都已經挖空好幾盒了呢。

KATE 3D棕影立體眼影盒 N BR-3



說到修容可能很多人會忘記眼神的雕琢，一個人的眼睛輪廓夠不夠深邃，會影響整個五官的整體精緻度，打造「修容系眼影」！除了基本的棕色系漸層色眼影外，以深邃色系與珠光粉末調和而成的古銅粉深化輪廓立體感，再以視覺立體粉打造眼部深邃視覺的自然陰影，創新修容系眼影概念！打造迷人大眼同時，也帶出臉部線條的立體感。

第2招：打亮



許多女孩到了夏天，一流汗底妝就會土石流，甚至妝容的光澤會隨著汗水慢慢溶解，一到下午氣色就會顯得暗淡無光，連腦公看了都提不起勁 ~ 修容打造臉部深邃度，而面容的自然蘋果光則用打亮來完成！打亮打得好還能讓你的肌膚視覺年齡小5歲呢～

儂編小撇步：打亮可以隨著自己五官的特質去做變化，不是每個五官突出的部分，而是要打在你的弱點處！鼻頭、唇峰、眼下蘋果肌甚至眉骨，真正精緻的妝容，臉部光澤是會隱隱約約藉由光的折射達到加分效果，而非下重本。

Cezanne 珠光修容霜 816-01



榮獲日本開架打亮人氣No.1！ 上市以來即在日本SNS討論度居高不下的Cezanne！甜甜的小資價格卻粉質光澤細緻，妝感直逼專櫃打亮。發色也非常適合亞洲人，除此之外附贈的打亮刷也毛質鬆軟，CP值爆表！難怪能擄獲日妞們的芳心。

the Balm瑪莉夢露閃爍光影打亮液



從歐美紅到亞洲，部落客集體背書推薦的the Balm明星商品－瑪莉夢露閃爍光影粉推出全新質地打亮液！比粉狀更服貼的液體質感，點綴在顴骨、眼皮或甚至是身上，都能帶來亮眼的迷人效果，或者也能混入粉底一起使用，創造透亮妝感！不論是想打造囂張的派對妝容，或是日常氣質妝感，一支上手鎂光燈焦點跟著你走。

Catrice大理石炫彩打亮餅010



這款真的美得太犯規！帶有薰衣草紫色的美麗大理石紋理，被網友暱稱「芋頭酥」的打亮夯品！銀白色基底中，帶有獨角獸紫色偏光，粉質細緻服貼，打造具個人風格的立體妝容必備！

第3招：眉毛



如果你問儂編，急急忙忙出門，什麼都可以漏掉，就是眉毛一定不能漏！除了靈魂之窗的眼神態度要抓住，眉毛也是五官中象徵神韻的關鍵角色，平眉、歐美眉、自然流線眉，眉型款式百百種，真的適合你的命定眉型可能就只有那一款！年輕氣盛追流行，春裝彩妝秋妝，真的最忌諱的就是畫了不適合自己的眉毛～

儂編小撇步：如何知道眉型適不適合自己，可以畫半邊臉做測試，對的眉型會有放大眼睛的效果，反之則會使眼睛無神 ~ 在畫眉毛上，可以利用眉筆量出眉尾位置，切記眉尾最長不能超過眼尾！



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號稱開架界的精品眉筆EXCEL，不論在日本或是台灣都擁有超高回購率的明星商品－3合1持久造型眉筆！眉筆+眉粉+眉刷的3合1便利設計，搭配多樣豐富的色號選擇，讓各種髮色的女孩們都能輕鬆打造自然眉妝！

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超人氣3合1專業級機能眉筆！同時具備眉筆、眉粉、眉刷3種機能，簡單打造漂亮自然眉型！三合一的超高cp質絕對是小資女孩的回購首選～

第4招：臉部修容



擺脫夏日嘴邊肉，刷刷兩下打造模特兒瓜子臉！既然說到整容及修容術，臉部修容絕對是變臉關鍵！從顴骨掃上修容直接向下延伸至下巴勾勒線條，上色時可用修容刷輕輕畫圓做暈染，讓陰影在臉上顯得更自然服貼！同時也可以在額頭兩側以及髮際線的位置掃上修容色，沿著髮際線到太陽穴也以輕掃方式避免上色過重，搭配打亮讓額頭看起來不扁塌更飽滿！



儂編小撇步：對於修容初學者來說，修容色最好選擇筆膚色暗兩色階左右，不易下手太重，也不要用太深的顏色，免得修修臉不成，反而搞得妝容灰頭土臉。

Cezanne 緊緻小臉修容棒 427



方便攜帶、使用的修容棒，以比粉底更深的性感棕色打造深邃輪廓，直接使用在需要修飾的部位，再用指腹或海綿輕輕推開即能達到自然小顏妝效。添加玻尿酸，膠原蛋白與美容潤澤油，與肌膚緊密貼合，不黏膩且滑順不卡粉。

Canmake 全方位遮瑕組 728-02



三色組合遮瑕膏，輕鬆調出滿足個人獨特需求色。淺色可當作珍珠光打亮以及校色，自然色修飾鼻翼的紅斑和嘴角、眼角，深色則能遮覆粉刺及小疤，一盤多用，打造細緻無瑕妝容。自然好上手的配色，是修容初學者的首選入門單品。

第5招：腮紅



打造澎潤蘋果肌，腮紅絕對是加分利器！男孩最愛的羞澀紅潤感，女孩最美的雙頰血色，腮紅選得對，氣色、視覺年齡立馬young起來～先沾取較淺色的腮紅輕刷在兩頰，再用較深的粉色斜刷在修容處，向上刷開後再以輕輕畫圓的方式暈染開來，擁有好氣色之餘也能呈現自然拉提效果，定睛一看！臉頰看起來真的有更小更緊緻的感覺呢！



儂編小撇步：腮紅選用較自然的杏桃色或粉橘色，下手時也要注意用量不要過於顯色浮誇。

Canmake花漾戀愛修容組961-01



別說日妞人手一盤，的超實用CANMAKE 花漾戀愛修容組也是儂編空空賞名單之一！具有半透明光澤效果！輕鬆在臉頰上暈染色澤後，再將打亮色刷上想凸顯的部位，打造自然好氣色，使肌膚看起來清新自然，讓笑容有如綻放的花朵般迷人。

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以「如肌底透出般自然好感顏」為概念，heme全新「純色腮紅」精選最適合亞洲膚色的「珊瑚、裸土、玫瑰色調」，粉質細緻輕盈，輕刷即有透明無瑕好氣色，透出自然血色感，輕鬆打造宛如天生般顯白澎潤肌。

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絲絨霧面色彩搭配特級保濕精華，賦予長效潤澤，讓絲絨般質地在雙唇柔滑延展，創造持久柔霧光感的上質唇彩。亦可輕點在臉頰，打造自然紅潤雙頰。唇頰兩用，小巧可愛的管狀外型彷彿水彩顏料，閃耀著金緻光的絕美色彩！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／tomod's

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