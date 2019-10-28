辦公室女生絕對實用的「白襯衫穿搭」　入手首選中長版剪裁

襯衫中最常見的色調還是以基本的白色為主，整潔好搭配的白襯衫往往也是許多人通勤的首選衣著。不管下身如何選搭，只要利用白襯衫來作為上衣主角就可以輕鬆完成適合上班日的商務休閒打扮。對於並非講求絕對正式服裝的辦公室女士而言，白襯衫的搭配法則一定要筆記起來才行。

比起正常版型的白襯衫，中長版剪裁的單品反而更加深了其百搭效果。偏好利用一件上衣就可以變換出多種穿搭樣貌，選擇中長版白襯衫，即使是不擅穿搭的女生也能擁有多變造型。

白襯衫 + 西裝長褲

寬鬆感的西裝長褲是辦公室穿搭的必備單品，俐落的垂墜線條搭配上穩重的色彩，與白襯衫一同穿搭就是上班族的定番造型。要避免太過隆重感的話，就可以著用中長版的白襯衫，將衣襬自然地擺放在褲頭外，寬感的時髦穿搭就能即刻完成。

白襯衫 + 窄裙

幹練女人的衣櫃中絕對少不了一件窄版裙裝，穿上後透過整潔衣著線條自然而然就能散發出屬於都會女性的氣勢印象。希望能呈現出莊重一點的感覺就稍微將白襯衫的下擺紮起；若想展演時髦不造作的女人味，就透過白襯衫中長版的衣長來營造出慵懶氛圍。

白襯衫 + 傘裙

比起窄版裙裝的成熟感，想讓白襯衫搭配裙裝的衣著感再俏麗一點的話，就選搭傘狀的長裙剪裁吧。利用百褶裙款或是印花款式的長裙都可以打破一般對於白襯衫的搭配印象，輕鬆打造出個人風格醒目的襯衫穿搭。

白襯衫 + 針織褲

針織長褲是近幾季的焦點單品，帶有隨興慵懶印象，用來搭配上正式感的白襯衫正好可以平衡出理想的商務休閒感。擔心針織材質容易顯出腿型，將中長版的白襯衫微微紮起或是利用衣襬蓋住大腿，不僅達到修飾效果也讓襯衫的衣著感有別於以往印象。

白襯衫 + 牛仔褲

休閒感最為顯著的衣著非丹寧單品莫屬，而風格混搭最常見的方式就是將白襯衫搭配牛仔褲一起著用。不失正式感卻又不會給人隨便的感覺，只要透過牛仔褲的版型變換就能穿搭出想要呈現出的衣著表情。

Photo : ZOZOTOWN

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