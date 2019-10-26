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日本KOL示範「大人感3原色」穿搭　黑與白就是恰到好處的時髦

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▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

比起有著用不完活力的青少年時期，隨著年齡的漸長不僅氣質越趨成熟穩重，相信衣著也越來越偏好透過基礎的色調、簡約的剪裁來搭配出理想中的大人風格。

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

不再勇於嘗試色彩鮮艷的單品，希望日常的裝扮也能適用於不同的場合穿著。如果你也進入到了這樣一個造型階段，觀察自己衣櫃，是否也開始以黑、白、土這 3 種色調的衣衫為主呢？今後也持續想利用簡單色彩穿搭出洗鍊品味，不妨就透過以下 3 位日本 IG 的造型 KOL 了解更多大人感 3 原色的穿搭技巧吧。

@_marinakamura_

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

大人感 Point : ALL BLACK

大人感女子想以黑色穿搭時，建議謹記 ALL BLACK 這個穿搭口訣來進行搭配。比起只利用單一的黑色單品，全身都以黑色為主題更能表現出成熟女士的格調印象。大量的黑色能營造出的神秘的距離感，相當適合不想透露太多個人情緒的大人女性。真的想要在整體造型添上別的色彩的話，就選擇米白色配件來呈現對比色彩的點綴效果吧。

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

@yurina0714

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

大人感 Point : 白色上衣

基本色系的白色雖然不分年齡都可以駕馭，但對於想表現出大人感的女性而言，白色正好是作為展演成熟俐落感的最適色彩。選擇純白的上衣不僅可以讓氣色呈現出自然的光澤效果，只要再搭配上任一種風格的衣著還是能有著最到位的時髦表現。不管是用於搭配再基本不過的丹寧褲款，又或是設計感較為強烈的裙裝，透過白色的都能表現出簡約的時髦氣質。

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

@aico00000

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

大人感 Point : 土色系穿搭

土色系的穿搭對於輕熟齡女子而言確實有著無法抗拒的吸引力，溫柔的大地色澤不容易看起來太過成熟，卻也完全不會顯出孩子氣。尤其是當想嘗試設計感的衣著造型時，擔心太鮮豔的配色會讓造型過於華麗，低明度的土色系單品就會讓原本強烈的設計細節變得柔和，讓人可以輕鬆上手這一類型的衣著款式。而土色調衣履也相當適合以多層次的用途展演，透過相近的顏色就能營造出恰到好處的日系印象。

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

▲日本KOL穿搭。（圖／FACY FACY 提供）

Photo : IG@_marinakamura_, @yurina0714, @aico00000

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