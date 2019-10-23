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蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

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▲蕭敬騰承認平常走在路上「看正妹」，會偷偷的看！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

蕭敬騰（老蕭）近年成為台灣時尚男星ICON代表，先前更以「時尚先生」形象接下UNIQLO（優衣庫）代言，今（10／23）是升格代言人後首次為品牌站台，他誠意十足，為出席以秋冬外套為主題的「OUTER COLLECTION外套新美學」記者會，他穿上5件冬裝，詮釋冬日的帥氣老蕭Style。

▲▼UNIQLO 2019秋冬外套新品展示會。（圖／UNIQLO提供）

▲蕭敬騰首度為代言的UNIQLO站台，誠意十足，穿5件冬裝展示冬季時尚造型。（圖／品牌提供）

老蕭大讚今日穿搭最強的地方：「多層次穿搭，穿了5件，看起來還是不會臃腫的感覺。」他更談起冬天保暖偷吃步方法：「冬天一定要穿羽絨外套在外面，因為羽絨裡穿一件，看起來空氣感很足；穿6件看起來也是空氣感很足，所以就可以穿多一點。」

▲▼UNIQLO 2019秋冬外套新品展示會。（圖／UNIQLO提供）

▲蕭敬騰認為反正「看起來都空氣感十足」，那裡面穿1件穿5件都差不多，所以就能穿多一點保暖啦！（圖／品牌提供）

嘗試過各種大膽造型的老蕭，透露挑外套「鮮豔的色彩」是他考量指標。衣櫃內還沒有的外套顏色？他想了一下說：「我外套很多，大部分都有，甚麼顏色都有。」平常入手時最重視的細節則是「肩部剪裁」，他解釋「因為跟Size有關係，會不會看起來很憋，或是Oversize，是最基礎的方向。」

▲▼UNIQLO 2019秋冬外套新品展示會。（圖／UNIQLO提供）

▲要入手外套，蕭敬騰第一個看「肩膀剪裁」。（圖／品牌提供）

另外，女生要穿哪種類型的冬裝穿搭，會吸引時尚老蕭的注意？他靦腆的說：「我們都不可以輕易注視每一個女孩，因為都很漂亮，我們都覺得這種美麗的事物，要偷偷的看就好。」

UNIQLO今年秋冬外套，主打「羽絨」與「刷毛」兩款材質。前者最受消費者的特級輕羽絨系列，秋冬推出「繭形新輪廓」，穿起來空氣感十足，另一款與日本奧運滑雪板新星國手平野步夢共同研發的「Hybrid機能複合羽絨外套」則在頸後、下背、上腹採用頂級羽絨內襯，袖子、腰、連帽等需要活動空間的採用纖維蓄熱層，是款適合通勤族或旅行者的機能款。

▲▼UNIQLO 2019秋冬外套新品展示會。（圖／UNIQLO提供）

▲輕羽絨系列2019秋冬加入繭形輪廓。（圖／品牌提供）

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滿25周年的UNIQLO刷毛系列，秋冬則推出更多版型與款式讓男女生選擇，保暖之餘，也能裝可愛跟上本季最流行的時尚風潮。

▲▼UNIQLO 2019秋冬外套新品展示會。（圖／UNIQLO提供）

▲邁入25周年的刷毛系列，秋冬推出更多變化款式。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UNIＱLO, 優衣庫, 蕭敬騰, 老蕭, 時尚穿搭, 羽絨衣, 外套, 2019秋冬, FW19, 男裝
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