日妞獨愛水光唇　網揭秋冬光澤唇正夯的3個原因

▲日妞偏愛水光感唇彩，打造性感誘人唇形。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

秋冬霧面唇彩已不再是唯一流行，日妞正在瘋的是水漾光澤唇，更水感、更顯白、更修護，顯色度更持久飽和，描繪讓人想一口的豐潤美唇，光滑好塗抹，人人都能輕鬆打造立體唇形。

理由1：水感度UP

許多水感唇膏富含角鯊烯和唇部潤澤精華油，上色瞬間即可將唇膏色澤平均釋放於雙唇表面，輕輕一抹就能畫出光澤感滿滿雙唇。。

理由2：顯白度UP

告別土色，女孩最愛的玫瑰色調依然是大熱，不但不挑肌膚且相當顯白，微微的玫瑰光澤讓你黯淡的秋冬季節顯出好氣色。

理由3：修護度UP

換季之際，最怕的就是乾冷的秋冬季節讓雙唇出現乾燥脫皮的情況，水色唇膏質地讓上妝時間再久，也不怕有脫皮顯唇紋，修護效果媲美護脣膏。

BOBBI BROWN 金緻水光唇膏，#Supernova，1,200元。

並添加玻尿酸、維他命E、植物萃取等活性滋潤成份，立即滋潤雙唇並能長效保濕，撫平唇紋。

ESTEE LAUDER 絕對慾望奢華唇釉， #420，1,200元。

的玫瑰荔枝色全新幻化成晶亮光感的唇釉質地，擁有獨家「玻尿酸濃萃膠囊」，上色瞬間釋放膠囊中高濃度玻尿酸保濕因子，瞬間為雙唇潤澤補水、撫平唇紋

OPERA lip tint渲漾水色系列唇膏，#12，380元。

就像銀色光芒下的耀眼水晶，組成的緋紅色系，打造清純誘人的紅唇效果。

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