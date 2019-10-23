曹晏豪潛水技巧不如女友鍾瑶　戴浪琴帥錶扳回顏面

▲浪琴表今發表HydroConquest 深海征服者系列消光黑全陶瓷腕錶，由曹晏豪示範。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

電影《聖人大盜》男主角曹晏豪，今擔任浪琴表（Longines）SOGO名品店一日店長，他在電影中也戴浪琴表入鏡，因此對錶款毫不陌生，是否想與明星女友鍾瑶一起戴對錶，他表示不排斥，但得知女友曾在訪問說沒意願，他一臉尷尬說：「好吧！那就不要。」

▲曹晏豪今擔任浪琴表 SOGO 名品店一日店長。（圖／品牌提供，以下同）

戴著浪琴表HydroConquest 深海征服者系列消光黑全陶瓷腕錶亮相的曹晏豪，同時大方承認自己的潛水技術不如鍾瑶，直言：「我當然不能跟她比，好歹她也拍過潛水電影，她有帶我去潛水，也與我分享經驗，跟她比我真的是菜鳥。」

▲曹晏豪欣賞浪琴潛水錶獨特的消光黑色調。

雖然潛水技不如人，但戴一只帥氣的潛水錶扳回顏面是必須的，曹晏豪特別喜歡深海征服者系列消光黑全陶瓷腕錶低調又有質感的色澤，且橡膠錶帶可輕鬆調整錶帶長度，佩戴更加方便。

▲HydroConquest 深海征服者系列消光黑全陶瓷腕錶入圍 2019年「日內瓦鐘錶大賞最佳潛水錶款」。

防水300米HydroConquest 深海征服者系列消光黑全陶瓷腕錶，因優異外型與高CP值獲得矚目，入圍2019年「鐘錶奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞的最佳潛水錶款獎項，整只錶包括錶殼、錶冠、錶盤甚至是錶帶扣環都是以黑色陶瓷打造，具耐磨防刮的特色；黑色面盤與覆有Super-LumiNova® 夜光塗料的白色時標與指針，形成搶眼對比。

▲HydroConquest深海征服者系列消光黑全陶瓷腕錶，約121,000元。