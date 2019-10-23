賈靜雯「胸前開縫」逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪跑趴拼輸贏

▲賈靜雯、孟耿如介紹DIOR 2020早春度假系列。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

DIOR 2020早春度假系列以馬拉喀什為背景，融合多種文化以及工藝相當亮眼，於今（23日）邀請藝人賈靜雯、孟耿如、王柏傑、林哲熹、范少勳、吳卓源為本季新品站台，現場星光熠熠，賈靜雯一身黑裙壓軸登場，綁起從未嘗試過的小辮子，「連咘咘也愛到不行。」

▲賈靜雯難得綁起小辮子，黑裙包緊緊胸前卻藏小心機。（圖／記者張一中攝）

DIOR 早春系列以度假為主題，創意總監 Maria Grazia Chiuri 在本季注入大量代表非洲特色的蠟染布、山東綢、丹寧、剪線緹花工藝，打造超乎以往的單品，賈靜雯穿著全黑色緞面洋裝，綁起兩條可愛的小辮子，雖然全身包緊緊，不過特殊剪裁直接在胸前挖出一條中空長縫，讓性感部位若隱若現。

賈靜雯坦言，「DIOR最棒的地方就在於很多剪裁細節多了女人味，其實今天應該更open但是可能（胸前）不夠雄偉，所以就不見了。」然而此次的小辮子算是從未有過的新嘗試，賈靜雯表示，「小辮子有點個性，咘咘應該會很愛我今天的打扮，她頭上的辮子也都是我編的。」

▲孟耿如演繹帥氣裙裝，搭配非洲編織感的馬鞍包。（圖／記者張一中攝）

孟耿如這回以帥氣裙裝，搭配一頭濕髮造型，手提象徵非洲文化的編織純白馬鞍包亮相，「最愛這一身蠟染，沒有俐落的線條但是很獨特，裙子也可以很帥氣。」主題回到度假系列，被問及必不可少的單品，孟耿如表示，「以現在的我而言，度假必備單品就是色鉛筆，因為是能夠放鬆療癒的工具。」

▲歌手吳卓源以插畫平口洋裝小露性感。（圖／記者張一中攝）

同場比美的還有歌手吳卓源，以插畫平口洋裝小露性感，「今天造型很不一樣，因為這件洋裝看上去就像一幅畫，結合藝術設計很有感覺，整個系列中我最喜歡的單品是圍巾，一看到就很想去度假。」

▲（依序）王柏傑、林哲熹、范少勳齊聚DIOR 2020春夏度假系列發表。（圖／記者張一中攝）

隨後藝人王柏傑換上軍裝風格套裝搭配風衣現身，「本季最喜歡蠟染，以前從來沒有看過十分特別。」此次金鐘最大遺珠的林哲熹也表示，「此次將插畫印在科技網布上，隨性之餘很有個性，因為身上的畫作是野餐主題，所以穿上就很自在。」入圍金馬新人的范少勳也換上領巾以及束腰設計的前衛西裝，帥氣跑趴晉升時尚新寵。

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