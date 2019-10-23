秋冬玫瑰色唇彩Top 5！「仙女嫩粉」連楊冪、PONY都愛用

▲玫瑰色是台灣女生最愛的唇彩色系，每人平均擁有5支以上的玫瑰色唇膏。（圖／品牌提供）

記者張毓容／綜合報導

玫瑰色一直以來都是台灣女生最愛的唇彩色系，根據調查發現，平均每位女性擁有至少5支以上的玫瑰色唇膏，不挑膚色、人人都能完美駕馭的優點更讓玫瑰色唇膏成為每個女生化妝包必備唇彩的首選。但玫瑰色變化多，秋冬流行哪些色？雅詩蘭黛就統整出最今年秋冬最熱賣的玫瑰色唇彩Top 5，包含不同色調和質地，挑到自己喜歡的秋冬玫瑰。

Top 1：經典豆沙玫瑰色



蟬聯5年拿下雅詩蘭黛熱賣第一的冠軍色「#420玫瑰荔枝」，是雅詩蘭黛是最經典的代表色，柔和成熟玫瑰色與溫柔姊姊豆沙色調，甫上市在小紅書上榮獲網友讚譽為最顯白、最具氣質色，甚至被封為「此生不能沒有」的唇彩，就連超模Karlie Kloss、劉雯都愛用。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏，#420玫瑰荔枝，NT$1,200。(圖／品牌提供，記者張毓容攝)

Top 2：玫瑰裸粉色



熱賣10年令台灣女生欲罷不能的經典玫瑰裸粉色，向皇室取經一抹擁有英國王妃的典雅氣質，襯托溫柔的玫瑰色結合王妃氣質的裸色一擦上雙唇立即擁有好氣色及王妃般氣場，同時也造成網上討論「梳妝台上最溫柔的必備色」。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏，#441王妃裸玫，NT$1,200。(圖／品牌提供，以下同)

Top 3：溫柔粉嫩玫瑰唇



帶貨女王楊冪也愛擦的溫柔百搭色，是小紅書上熱議的「溫柔空靈仙女色」！甜甜的溫柔嫩粉紅色一上唇，不用套濾鏡就擁有男生最愛的粉嫩玫瑰唇，絕對是與好感對象約會時讓他心跳加速的秘密武器。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏，#260清純嫩粉紅，NT$1,200。

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Top 4：顯白焦糖調玫瑰



2019大勢秋冬唇彩新色，肉桂焦糖揉合木玫瑰打造秋冬一抹顯白的玫瑰焦糖色，一上市就造成網友暴動熱議秋冬必收唇彩，一抹仙氣十足，被譽為「仙女製造機」。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望絲絨唇露，#401玫瑰焦糖，NT$1,200。

Top 5：融入奶茶色的玫瑰色



甜度剛剛好的零失誤氣質百搭色，不只是玫瑰色，更加入奶茶色調的粉嫩玫瑰色一抹上唇溫柔度瞬間提升，是化妝包永遠不嫌少的溫柔氣質色調。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望絲絨唇露，#301玫瑰拿鐵，NT$1,200。

除了雅詩蘭黛外，韓國美妝大神PONY的自創品牌Pony Effect最新推出的「渲霧奶油唇膏」也精選亞洲最暢銷的玫瑰色調，融入秋冬個性又俏皮的斑比土色，搭配保濕奶油的滑順質地，打造8款高冷系的斑比玫瑰色，從淺色系的玫瑰奶茶、豆沙玫瑰到深色系楓紅玫瑰，完全無廢色。

▲Pony Effect 渲霧奶油唇膏，NT$790；PONY使用色為#007黑糖奶油。

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