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H＆M悄悄推出寵物衫　399元就能把自家汪星人扮成「聖誕麋鹿」　

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▲▼ 。（圖／翻攝HM官網）

▲「萌寵商機」是近年時尚圈紛紛想搶攻的大餅。（圖／翻攝HM官網）

記者張妤瑄／台北報導

「萌寵商機」是近年來時尚品牌都想搶攻的大餅，2018年底H＆M與MOSCHINO合作聯名系列時，竟多出幾款寵物衫與項圈，讓時髦人士興奮不已。有了限量系列打頭陣試水溫的經驗後，時隔一年H＆M悄悄推出各式汪星人服裝，新台幣399元起的價格，在市場上確實也很有競爭力。

為了即將到來的聖誕節做準備，麋鹿針織衫是應景的單品，399元就能將自家汪星人扮成超萌麋鹿，畫面確實很勸敗！

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▲狗狗用針織套衫，售價NT$399元。（圖／翻攝HM官網）

想讓自家汪星人隨時隨地走在流行尖端？豹紋衫、標語衫通通有，既能讓自家汪表現冬日野性魅力，也能讓牠穿上「PRINCE」，扮成可愛貴族王子。不手滑個幾件，真的是意志力超強主人。

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▲狗狗用提花針織套衫，售價NT$499元。（圖／翻攝HM官網）

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▲狗狗用針織套衫，售價NT$699元。（圖／翻攝HM官網）

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除了流行圖騰風格之外，還有許多實用款，包含「羽絨」材質，讓汪星人溫暖過冬的單品外，還有連帽材質，即使出門踏青突然下雨，都不會成為「落湯狗」，每汪都必須擁有啊！

▲▼ 。（圖／翻攝HM官網）

▲絨毛內裡狗狗用外套，售價NT$599元。（圖／翻攝HM官網）

關鍵字：

H＆M, HM, 快時尚, 平價時尚, 寵物, 汪星人
fashion.net

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