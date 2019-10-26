fb ig video ETtoday search mobile

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

> >

▲發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplah、pexels

感情再好的情侶都難免有摩擦、不愉快的時候，而每個人發怒時反應也不同，有些人脾氣好、很理性，生起氣來也能好好說話，不撒潑不遷怒，但也有人發脾氣時，就像颱風過境，狂風暴雨讓人難以招架。如果你的另一半是以下這3個星座，切記盡量不要惹他們生氣，因為實在是太難哄了！

▲發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 3：獅子座

獅子座可怕的點不是在會記恨，而是暴躁又頑固的脾氣，喜歡掌控所有事物的獅子，連在感情中也不喜歡居於弱勢，為了建立他們的「權威」，甚至會借題發揮、找機會生氣，而且獅子發怒絕不是一個人在默默在角落生悶氣或冷戰，他們會將怒氣直接炸出來，才不管什麼場合、又有誰在面前，簡直就是狂風暴雨的狀態。

而面對生氣的獅子，別想隨便哄哄就能帶過，最好的辦法只有認錯。

▲發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 2：天蠍座

天蠍座雖然重感情且個性強烈，但他們善於將自己真正的情緒隱藏起來，就算生氣了也會裝作什麼事都沒有一樣，不讓別人感受他們的情緒起伏，所以很多時候你會感覺不出天蠍在生氣，但報復心強的他們不是就這樣放過你，只是表面上不動聲色，其實已在心裡鋪陳好他的復仇大計，而且會專攻你最痛的弱點。

而想安撫發怒的天蠍座，說什麼都是沒有用的，直接撲倒就對了。

▲發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 1：金牛座
平時看起來性格溫和，做事也很沈穩的金牛座，其實另一方面是很善妒頑固的死硬派，加上不服輸的好強心理，他們一旦發起脾氣來，就會暴露出兇橫野蠻的一面，完全聽不進別人的話，講越多只會讓他們越鑽牛角尖。

所以當金牛真的生氣了，只能先暫避鋒芒，躲遠一點，等他們氣完，心情比較平復了，再來跟他們講道理。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 情侶, 生氣, 發怒, 發脾氣, 吵架
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

ET Fashion

推薦閱讀

坐著就能瘦！英國研究：看90分鐘恐怖片等於慢跑半小時

坐著就能瘦！英國研究：看90分鐘恐怖片等於慢跑半小時

8個讓咖哩變更好吃的「隱藏版」秘訣　你可以試試加入黑咖啡粉

8個讓咖哩變更好吃的「隱藏版」秘訣　你可以試試加入黑咖啡粉

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

牛爾老師帶逛跟著買！日本藥妝店必囤TOP 5　美肌BB霜一用就是10年 劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板 談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人 奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中 我不是髒亂，是聰明！　房間只剩一條路可走、椅背拿來放衣服　 減肥不吃晚餐　小心代謝變慢還易復胖！掌握4原則放心吃也不發胖 2019下半年IG曝光率最高的4樣時尚單品　洗版彎月LOGO還不知道太落伍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面