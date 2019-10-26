發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

編輯／Molly 圖／翻攝unsplah、pexels

感情再好的情侶都難免有摩擦、不愉快的時候，而每個人發怒時反應也不同，有些人脾氣好、很理性，生起氣來也能好好說話，不撒潑不遷怒，但也有人發脾氣時，就像颱風過境，狂風暴雨讓人難以招架。如果你的另一半是以下這3個星座，切記盡量不要惹他們生氣，因為實在是太難哄了！

Top 3：獅子座

獅子座可怕的點不是在會記恨，而是暴躁又頑固的脾氣，喜歡掌控所有事物的獅子，連在感情中也不喜歡居於弱勢，為了建立他們的「權威」，甚至會借題發揮、找機會生氣，而且獅子發怒絕不是一個人在默默在角落生悶氣或冷戰，他們會將怒氣直接炸出來，才不管什麼場合、又有誰在面前，簡直就是狂風暴雨的狀態。

而面對生氣的獅子，別想隨便哄哄就能帶過，最好的辦法只有認錯。

Top 2：天蠍座



天蠍座雖然重感情且個性強烈，但他們善於將自己真正的情緒隱藏起來，就算生氣了也會裝作什麼事都沒有一樣，不讓別人感受他們的情緒起伏，所以很多時候你會感覺不出天蠍在生氣，但報復心強的他們不是就這樣放過你，只是表面上不動聲色，其實已在心裡鋪陳好他的復仇大計，而且會專攻你最痛的弱點。

而想安撫發怒的天蠍座，說什麼都是沒有用的，直接撲倒就對了。

Top 1：金牛座

平時看起來性格溫和，做事也很沈穩的金牛座，其實另一方面是很善妒頑固的死硬派，加上不服輸的好強心理，他們一旦發起脾氣來，就會暴露出兇橫野蠻的一面，完全聽不進別人的話，講越多只會讓他們越鑽牛角尖。

所以當金牛真的生氣了，只能先暫避鋒芒，躲遠一點，等他們氣完，心情比較平復了，再來跟他們講道理。

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