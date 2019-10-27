fb ig video ETtoday search mobile

三麗鷗聯名衫巨可愛！毛毛Hello Kitty帽T必收　隱藏版「半人高」毛毯只送不賣　

> >

▲:CHOCOOLATEＸSANRIO CHARACTERS聯名系列。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲:CHOCOOLATE幾乎每兩周推出一個重磅聯名，此次是與日本三麗鷗家族合作，雙方攜手推出SANRIO CHARACTERS聯名系列。（圖／品牌提供）

編輯／魚仙

香港快時尚品牌:CHOCOOLATE，幾乎每兩周就釋出一個吸睛聯名，今回最新主題是與日本三麗鷗當家角色們合作，推出:CHOCOOLATEＸSANRIO CHARACTERS聯名系列，包含最知名的Hello Kitty、酷企鵝、美麗蒂My Melody、布丁狗、大耳狗、大寶等，通通出動，可愛破表的設計，讓人想通通打包收進衣櫥啊！

▲:CHOCOOLATEＸSANRIO CHARACTERS聯名系列。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲:CHOCOOLATEＸSANRIO CHARACTERS聯名系列。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲短袖上衣，售價介於新台幣NT$1,099元～1,459元。（圖／品牌提供）

:CHOCOOLATE還有一個厲害慣例，每回推出新聯名系列時，都會推出「只送不賣」的隱藏版品項，這次的隱藏版贈品是Hello Kitty造型家居毛毯，半個人大的Hello Kitty毛毯，肯定能一秒融化萬千女性的心。

▲:CHOCOOLATEＸSANRIO CHARACTERS聯名系列。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲針織圖案帽T，售價NT$2,599元。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

:CHOCOOLATEＸSANRIO CHARACTERS聯名系列品項超多，從必備的T-Shirt到冬日必備連帽衫通通有，並推出一款有立體蝴蝶結裝飾的側背托特包，選項超級豐富。其中一款肯定能讓女孩淪陷的帽T，是一款連帽為毛毛材質拼接的款式，且還有一個紅色蝴蝶結，以此呼應Hello Kitty的主題。當妳穿上時，宛如化身大人感凱蒂貓！今年秋冬想要微微裝可愛，又不想要太過分的話，可以考慮看看這件喔～

▲:CHOCOOLATEＸSANRIO CHARACTERS聯名系列。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲當家角色Hello Kitty在聯名系列出鏡率超高，絕對能讓女性秒融化。（圖／品牌提供）

關鍵字：

:CHOCOOLATE, 美樂蒂, Melody, 布丁狗, 酷企鵝, 大耳狗, Hello Kitty
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

ET Fashion

推薦閱讀

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜

巴黎直擊／agnès b.為國民單品「開襟衫」辦展　抬頭看見超可愛巨無霸外套

巴黎直擊／agnès b.為國民單品「開襟衫」辦展　抬頭看見超可愛巨無霸外套

金鐘・妝髮／71歲張小燕是「時尚阿嬤」　大膽染「阿凡達藍色」超有戲

金鐘・妝髮／71歲張小燕是「時尚阿嬤」　大膽染「阿凡達藍色」超有戲

巴黎直擊／曾馨瑩跨海挺王陳彩霞　爆料人生第一顆鑽石是因「走夏姿秀」而得到 巴黎直擊／香奈兒打造浪漫天際線　Jennie露蠻腰耍辣、小松菜奈甜賞風景 金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器　三度入圍敲鐘野心旺　 巴黎直擊／李榮浩快看！楊丞琳賞LV購物清單都列好　點名最想買「文青感皮托特」　 巴黎直擊／agnès b.模特兒抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都能有法國文藝味 金鐘・紅毯／謝盈萱VERSACE帥西裝微露溝　「撞衫自己」好環保 巴黎直擊／蔡依林狂愛的丹寧「內褲」　春夏「開衩到腰」想駕馭難度超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面