三麗鷗聯名衫巨可愛！毛毛Hello Kitty帽T必收　隱藏版「半人高」毛毯只送不賣　

▲:CHOCOOLATE幾乎每兩周推出一個重磅聯名，此次是與日本三麗鷗家族合作，雙方攜手推出SANRIO CHARACTERS聯名系列。（圖／品牌提供）



編輯／魚仙

香港快時尚品牌:CHOCOOLATE，幾乎每兩周就釋出一個吸睛聯名，今回最新主題是與日本三麗鷗當家角色們合作，推出:CHOCOOLATEＸSANRIO CHARACTERS聯名系列，包含最知名的Hello Kitty、酷企鵝、美麗蒂My Melody、布丁狗、大耳狗、大寶等，通通出動，可愛破表的設計，讓人想通通打包收進衣櫥啊！

▲短袖上衣，售價介於新台幣NT$1,099元～1,459元。（圖／品牌提供）



:CHOCOOLATE還有一個厲害慣例，每回推出新聯名系列時，都會推出「只送不賣」的隱藏版品項，這次的隱藏版贈品是Hello Kitty造型家居毛毯，半個人大的Hello Kitty毛毯，肯定能一秒融化萬千女性的心。

▲針織圖案帽T，售價NT$2,599元。（圖／品牌提供）



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:CHOCOOLATEＸSANRIO CHARACTERS聯名系列品項超多，從必備的T-Shirt到冬日必備連帽衫通通有，並推出一款有立體蝴蝶結裝飾的側背托特包，選項超級豐富。其中一款肯定能讓女孩淪陷的帽T，是一款連帽為毛毛材質拼接的款式，且還有一個紅色蝴蝶結，以此呼應Hello Kitty的主題。當妳穿上時，宛如化身大人感凱蒂貓！今年秋冬想要微微裝可愛，又不想要太過分的話，可以考慮看看這件喔～

▲當家角色Hello Kitty在聯名系列出鏡率超高，絕對能讓女性秒融化。（圖／品牌提供）