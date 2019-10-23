蕭邦運動錶藏父子情　面盤紋理受鷹眼啟發

▲錶徑41mm Alpine Eagle藍色面盤鍊帶錶，428,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蕭邦（Chopard）高端腕錶L.U.C系列優雅斯文的印象深植人心，因此品牌近期推出運動腕錶Alpine Eagle系列，著實令人眼睛為之一亮，今品牌聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele親自來台說分明，原來運動錶藏著三代情，都是兒子打動父親的傑作。

▲蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele來台介紹暗藏父子情的Alpine Eagle系列腕錶。

Karl-Friedrich Scheufele透露40年前自己仍是家族錶廠中22歲的年輕員工，大膽向經營品牌的父親提出St. Moritz腕錶的設計理念，催生出蕭邦第一只精鋼材質的運動錶，對當時只製作金質與鑲鑽時計的品牌而言是一大突破；未料40年後的今天，兒子向他提出改良St. Moritz腕錶的建議，他採納了，推出全新系列Alpine Eagle。

▲紐約名媛Olivia Palermo的德國男模老公Johannes Huebl為Alpine Eagle系列腕錶拍攝形象照。

誠如其名，錶款設計靈感源自阿爾卑斯山老鷹與生態環境，鍛面處理創造如岩石般粗糙紋理的面盤靈感源自老鷹的瞳孔，指針則神似老鷹羽毛，最特別的是錶款採用品牌專利精鋼Lucent Steel A223打造，耐磨性是傳統精鋼的1.5倍，且散發出冷冽的光澤呼應設計主題阿爾卑斯山的山脈冰川。

▲結合18K玫瑰金與Lucent Steel A223精鋼的錶徑41mm深灰色面盤錶（左）656,000元，錶徑36mm 18K玫瑰金珍珠母貝面盤腕錶1,151,000元。

Alpine Eagle系列錶圈點綴8顆螺絲，不僅是裝飾，也具確保防水100米的功能性；全系列共有錶徑41mm與36mm兩種尺寸，各有精鋼、玫瑰金與結合兩種材質的雙色款，搶攻男、女運動錶市場。