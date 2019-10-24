345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆來了！地表最貴　4位幸運兒收到肯定尖叫

▲Tiffany推出全球限量4組的聖誕倒數月曆，定價高達112,000美元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

彩妝香氛、糖果食品、玩具品牌每逢聖誕節前夕，都會推出聖誕倒數月曆，可每日打開一小格取驚喜小禮物，期待佳節來臨。今年美國珠寶品牌Tiffany & Co.也加入流行，首次推Tiffany第五大道旗艦店造型的倒數月曆，裡面藏了24款Tiffany商品，定價高達112,000美元（約台幣3,456,880元），堪稱史上最昂貴的倒數月曆。

▲倒數月曆中藏Return to Tiffany純銀胸針57,000元。

▲Tiffany Logo純銀杯（左）22,500元，Tiffany 1837 Makers 22mm方形不鏽鋼鍊帶鑲鑽腕錶195,000元。

Tiffany創立逾180年來首度推出的聖誕倒數月曆，是高約122公分、外觀為品牌紐約第五大道旗艦店手繪圖案的超大禮物組，內藏倒數24天的24格禮物，品項包括香水、純銀杯等生活精品，以及18K金Tiffany T True手鍊、Tiffany Smile鑲鑽鍊墜等珠寶與鑽錶，陣容相當華麗。

▲Tiffany T Smile Extra Large 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，247,000元。

這組全球最奢華的Tiffany聖誕倒數月曆，共限量4組，收到的幸運兒肯定會開心尖叫。而回歸現實面，彩妝與香氛品牌也有不少包裝精美、內藏驚喜的聖誕倒數月曆設計，例如法國香氛品牌diptyque以幸運符為主題的設計，相當討喜。

▲法國香氛品牌diptyque 聖誕倒數月曆，17,500元。（圖／diptyque提供）