情侶間首次說「我愛你」的最佳時刻　交往30天滿意度最高

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

你還記得自己和另一半是什麼時候說出「我愛你」的嗎？一段感情的進展通常都會經過最開始的「有好感」、「喜歡」到更深刻濃烈的「愛」，而「我愛你」不只是一句浪漫情話，也有人把它看作某種承諾，直到十分確定彼此關係才願意說出。有趣的是，國外有項研究顯示，說出第一句「我愛你」時間點，竟可以看出一對情侶對於感情關係的滿意度！

曾有研究人類情感的心理學家對情侶之間說出「我愛你」的時機差異做了一向研究調查，調查發現越早說愛的情侶比起較晚說出「我愛你」的情侶來說，在感情關係的快樂指數上高出了14%。

這項研究是由在紐約、芝加哥、波士頓等美國大城市皆有據點的心理諮商師媒合網站Zencare，在調查了超過1000名受訪者後發現，有55%的人在交往3個月內就對另一半說出「我愛你」，在交往5個月後才說「我愛你」的人是20%，而在交往1個月內就說出「我愛你」則佔了13%。

研究團隊更進一步對最短時間「1個月」和最長時間「5個月」這2個分組的人進行「感情關係的快樂指數」的調查，結果發現在1個月內就說出愛的情侶中有67%的人認為自己很快樂，而5個月或更長時間後才認愛的則只有53%感到快樂。

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如果你和另一半互相「認愛」的時間較長，那也先別驚慌。針對此項調查結果，心理學家、兩性關係專家Shula Melamed表示「一段認真的感情是兩個人致力於共同成長的關係」，「愛」可以發生得很快速，也可以在幾年內增長，關鍵是兩個人是否能付出相當的心力、時間來「投資」這段感情。

雖然何時說出第一句「我愛你」和人們在感情關係中感到的愉快程度有相關性，但真正能維持兩人間感情關係不斷發展的關鍵，還是跟彼此如何用行動表達「我愛你」更有關。

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