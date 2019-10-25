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從後面擠的人根本是控制狂！從「擠牙膏」方式看潛在個性

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▲▼從「擠牙膏」方式看潛在個性 。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲從擠牙膏方式看隱藏個性，你的他是哪一種？

編輯 / Lily　圖 /Unsplash、Pixabay

先前從切牛排看潛在個性頗受好評，這次教你從「擠牙膏」的方式看看他是怎樣的人。兩個人一起生活時，可以從生活習慣和細節來檢視他是不適合你，畢竟真的有夫妻為了擠牙膏、上廁所掀不掀蓋的是事情吵到分手呢！

或許交往時間還不夠長，了解也不夠深，但從一些日常生活小習慣也換間接透露性格特徵，例如睡覺姿勢、切牛排方式，這次國外網站《brightside》就整理出4個「擠牙膏」的習慣，分析不同位置所隱藏的真實個性。

▲▼從「擠牙膏」方式看潛在個性 。（圖／Unsplash、Pixabay）

你或是另一半都是怎麼擠牙膏呢？

A. 從牙膏前面位置開始擠
B. 從中間位置開始擠
C. 隨便擠牙膏
D. 從最後面開始擠

▲▼從「擠牙膏」方式看潛在個性 。（圖／Unsplash、Pixabay）

A.活力行動派

你是一位好奇寶寶，對身邊一切新奇事物有強大好奇心，即便要付出許多精力才能找到答案，也在所不惜。你更是朋友之間的開心果，正面情緒很容易感染他人，缺點是有時缺乏耐心，事情不如所願時就容易鬧脾氣，但脾氣來得快去得也快，很有一套方式消化自己的情緒。

 B.不知變通派

你做事循規蹈矩，說難聽點有時候就是不知道變通，有時候明明有近路，但你偏繞遠路走。對朋友或是工作上的突發事件，包容力相當高。尤其是遇到不公平的事就會跳起來處理，是大家眼中很好的大哥哥或大姊姊，交朋友都交心，擁有不錯的人際關係。

▲▼從「擠牙膏」方式看潛在個性 。（圖／Unsplash、Pixabay）

C.自由藝術家派

做事總不按牌理出牌，其實有時候連自己想要什麼都不知道，你愛享受生活，不愛人家控制，是個創意十足的大孩子，讓人摸不透的個性，反而讓大家對你很有興趣。

D.直來直往派

你個性直接不會拐彎，有時候遇到一些不公不義的事情就看不下去，內心有點控制狂的潛在因子，告訴自己別想太多，往往更容易搞砸事情。你把工作和私生活分得很清楚，有時會給人很難親近的感覺。
 

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關鍵字：

擠牙膏, 牙膏, 個性, 心理測驗
fashion.net

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