fb ig video ETtoday search mobile

風.LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

> >

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲全球限量20只的BIG BANG MP-11 SAXEM 腕錶，3,924,000元（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到錶殼材質與顏色的魔術師，HUBLOT（宇舶錶）是多數人的第一聯想，近日發表透明綠色錶殼的Big Bang MP-11 SAXEM腕錶，擁有翡翠的綠但全透明，讓機芯一覽無遺，此全新材質是運用多種礦石打造的SAXEM，全名是藍寶石氧化鋁及稀土礦物（Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral），HUBLOT又幫大家上了一堂科學課。

HUBLOT過往向航太工業取經，現在則擁有自己的實驗室，對礦物做許多深入研究，平均每年都會研發出一款特殊材質運用在錶款上，結合自製機芯，詮釋品牌不斷強調的「融合的藝術」理念，而這類特殊材質錶款幾乎都採限量制，常引起藏家熱烈迴響。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲BIG BANG MP-11 SAXEM 腕錶配合滾筒狀機芯，SAXEM材質錶殼也依其輪廓打造。

全新綠色透明的SAXEM材質，混合銩、鈥和鉻等稀土元素與藍寶石基礎成分氧化鋁，HUBLOT表示其耐磨性可與鑽石相提並論，而光澤度更勝藍寶石水晶，立方晶體結構則讓錶殼從任意角度欣賞，顏色都顯得一致；透出的機芯也充滿科技感，內載7 個串聯發條盒提供長達 14 天動力儲存的手動上鍊機芯，從側邊可欣賞獨特的滾筒狀設計，限量20只。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲經典融合法拉利GT腕錶3D碳纖維錶，847,000元。

3D立體碳纖維也是由HUBLOT第一個運用在錶上，突破單一平面的碳纖維錶殼，打造立體且硬度比一般碳纖維更好的錶款，去年由法拉利Centro Stile超跑設計中心設計的融合系列法拉利GT腕錶，配上法拉利招牌紅、躍馬標誌等細節裝飾，很拉風。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲錶背可見法拉利躍馬標誌裝飾。

關鍵字：

HUBLOT, 宇舶
fashion.net

熱門文章

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

ET Fashion

推薦閱讀

CK錶不生產了　Swatch集團斬22年情

CK錶不生產了　Swatch集團斬22年情

威爾史密斯愛漂亮　戴34萬雅典表趴趴走

威爾史密斯愛漂亮　戴34萬雅典表趴趴走

謝金燕拿美金包發大財　美國百億富婆穿整套

謝金燕拿美金包發大財　美國百億富婆穿整套

楊謹華眼冒愛心不為老公　時髦鏡框讓她翻白眼都可愛　 傳奇噴火戰機來台時程神秘低調　IWC：停留時間縮短、無公開活動 Tiffany推高檔「玩具」　撲克牌遊戲組要價96,000元 Melody朝聖倫敦Fendi Café　一出手11萬鑽戒洩貴婦身分 廖曉喬戴百萬Chaumet鑽石耳環　美美搭日本高檔火車 凱特初訪巴基斯坦穿傳統服裝　出自黛安娜王妃愛牌　 侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面