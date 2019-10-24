風.LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

▲全球限量20只的BIG BANG MP-11 SAXEM 腕錶，3,924,000元（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到錶殼材質與顏色的魔術師，HUBLOT（宇舶錶）是多數人的第一聯想，近日發表透明綠色錶殼的Big Bang MP-11 SAXEM腕錶，擁有翡翠的綠但全透明，讓機芯一覽無遺，此全新材質是運用多種礦石打造的SAXEM，全名是藍寶石氧化鋁及稀土礦物（Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral），HUBLOT又幫大家上了一堂科學課。

HUBLOT過往向航太工業取經，現在則擁有自己的實驗室，對礦物做許多深入研究，平均每年都會研發出一款特殊材質運用在錶款上，結合自製機芯，詮釋品牌不斷強調的「融合的藝術」理念，而這類特殊材質錶款幾乎都採限量制，常引起藏家熱烈迴響。

▲BIG BANG MP-11 SAXEM 腕錶配合滾筒狀機芯，SAXEM材質錶殼也依其輪廓打造。

全新綠色透明的SAXEM材質，混合銩、鈥和鉻等稀土元素與藍寶石基礎成分氧化鋁，HUBLOT表示其耐磨性可與鑽石相提並論，而光澤度更勝藍寶石水晶，立方晶體結構則讓錶殼從任意角度欣賞，顏色都顯得一致；透出的機芯也充滿科技感，內載7 個串聯發條盒提供長達 14 天動力儲存的手動上鍊機芯，從側邊可欣賞獨特的滾筒狀設計，限量20只。

▲經典融合法拉利GT腕錶3D碳纖維錶，847,000元。

3D立體碳纖維也是由HUBLOT第一個運用在錶上，突破單一平面的碳纖維錶殼，打造立體且硬度比一般碳纖維更好的錶款，去年由法拉利Centro Stile超跑設計中心設計的融合系列法拉利GT腕錶，配上法拉利招牌紅、躍馬標誌等細節裝飾，很拉風。

▲錶背可見法拉利躍馬標誌裝飾。