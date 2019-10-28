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針織外套扣起來就變成性感毛衣　學Jennie、超模貝拉單穿才夠Chill

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編輯／Emily　

針織外套一直是秋冬必備的單品，但比起以往當成外套來搭配，現在更流行只單穿它。在超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）身上，都可以看到她們單穿針織開襟衫，外套的鈕扣隨性的釦上幾顆，裡面的內衣、小可愛若隱若現，這種穿法符合秋天季節又能展現小性感。

▲針織外套穿搭。（圖／翻攝自IG@danielleguizio）

▲凱亞葛柏、Jennie都常常單穿針織開襟衫。（圖／翻攝自IG@danielleguizio）

針織開襟外套其實是具復古感的單品，不過隨著超模、明星的私服常常出現，而漸漸有重新流行的趨勢，在不久前的時裝周上，也能看到街頭潮人們穿上它。針織外套敞開穿是外套，扣起來又變成毛衣，穿法變化多樣，購入一件物超所值～保暖的針織質料非常適合忽冷忽熱的季節過渡期。

單穿針織開襟衫要怎麼穿才好看呢？最基本可以將外套的釦子全扣上，隨性一點則可以扣上中間幾顆就好，裡面可以搭配有造型的小可愛或背心，下半身配上牛仔寬褲、直筒長褲或寬西裝褲都很適合，有種輕鬆慵懶的優雅感。

除了好好穿，還有別種造型可以變化，把最上面幾顆釦子打開，將針織外套拉下來，V領秒變一字領，平口造型露出鎖骨，性感度加倍。

今年秋冬還沒有針織開襟衫的話，趕快購入一件吧！把穿搭法學起來，展現隨性的秋季時尚。

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關鍵字：

針織, 毛衣, 外套, 針織衫, 開襟衫, 穿搭, BellaHadid, KaiaGerber
fashion.net

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