IG宣布下架極具爭議的「臉部整容濾鏡」：對用戶產生不良影響

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Instagram 濾鏡特效日益增多，提升粉絲們拍照上的趣味程度，不過似乎造成意想不到的反面效果，讓IG官方決定下架由數位設計師 Teresa Fogolari 所設計的 Plastica 特效，引來網友震驚。

▲IG又有驚人舉措。（圖／翻攝自IG）



Plastica 特效出自設計師 Teresa Fogolari 之手，套用之後會根據臉型去改變你的顴骨、誇飾嘴型、收縮鼻翼等效果，然而這種類似整形的濾鏡可以說是層出不窮，也讓開發 Instagram 濾鏡的公司 Spark AR 於日前投下震撼彈，目前將會下架有關整形特效的濾鏡，另外在其他新增特效發佈時，也會考察是否違反法律或是風俗。

▲IG濾鏡Plastica率先被下架，而後有關扭曲面容的特效也將不再出現。（圖／翻攝自IG@teresafogolari）

Spark AR 解釋，「在目前社群媒體的錯誤使用風氣之下，用戶使用該特效會有對外表自卑的想法，也帶給大家整容的錯覺，最終會加速使用社群媒體的比較心態。」對於IG官方近日不斷大動作改革，也引起網友兩面看法，「IG真的該整頓一下」、「濾鏡根本還好」、「IG越來越沒有意思了。」

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