馬汀黃色車線變不見！上班族必敗「低調紳士鞋」光滑皮革帥慘了

▲Dr. Martens（馬汀大夫）一夜長大，Kensington紳士系列把經典黃色車線變不見。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

英國經典潮牌Dr. Martens（馬汀大夫）一向給人叛逆青春的活潑形象，不過現在馬汀長大了，為秋冬打造的Kensington紳士系列鞋款，全系列使用光滑細亮皮革，甚至連經典黃色車線也變不見，連上班都能輕鬆駕馭。

▲Graeme II黑／紅，NT$6,480／NT$6,780；Winchester II黑／紅，NT$6,680／NT$6,980。（圖／品牌提供）

Dr. Martens叛逆形象深入人心，品牌鮮少推出正式款式，而今打造「Kensington紳士系列」一夜長大，不僅捨棄了傳統的黃色車縫線，悄悄換上呼應鞋身的低調黑線，更加符合日常需求，全系列使用光滑、細亮的黑色Polished Smooth皮革與櫻桃紅Arcadia皮革，打造出量身般的高級感，在外觀上同時注入了舒適的氣墊薄底、尖楦頭的鞋型設計與無扣環鞋眼，洋溢滿滿的英倫紳士氣息。

▲Kelvin II雕花牛津鞋款花紋細膩，NT$5,980。（圖／品牌提供）

Kelvin II雕花牛津鞋款以低調細緻的雕花紋理與UNISEX的中性風格，看上去少了以往馬汀大夫的活潑感，不過十分正式，上下班都能一雙搞定。更具亮點的還有，品牌從檔案庫中找出經典樂福鞋款，重新發行這雙帶有金色snaffle的「ARCHIVE ADRIAN SNAFFLE LOAFER」系列，snaffle又為馬銜鐵，此系列的樂福鞋面以流蘇作設計，上頭鑲上金色的snaffle點綴層次感，再披上黑色亮皮Smooth皮革與頂級雙色調櫻桃紅Arcadia皮革，塑造出復古和時尚兼具的鞋款。

▲snaffle馬銜鐵重新躍上經典樂福鞋，NT$6,480。（圖／品牌提供）

與此同時，Reebok和adidas融合創新設計及技術，共同打造全新Instapump Fury Boost™，設計師Steven Smith以檸檬黃色的鞋面，搭配點綴深紅色和些許黑色，用此選色強烈震撼世人的刻板印象並呼應Adidas UltraBOOST™ 最原始經典配色，完美地體現Instapump Fury的歷史地位。

在 Instagram 查看這則貼文 Reebok 台灣（@reebok_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 22 日 下午 9:30 張貼

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