IG時尚達人都在穿平價「格紋拼接風衣」　4000元有找先放入購物車

編輯／Emily 圖／翻攝自ASOS、burberry官網

說到秋天的穿搭，絕對不能少的就是風衣。現在每天都有涼涼秋風吹拂，是最適合穿上它的季節，就算剪裁樣式些微不同，但每年的秋冬潮流一定還是有風衣。因此挑選一款適合各種場合又能搭配不同衣服的好風衣格外重要，ASOS DESIGN推出的格紋拼接平價風衣，台幣三千就能入手，一推出就熱銷，是個好選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 Hannah Crosskey（@hannahcrosskey）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 7 日 上午 11:24 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Alicia Roddy（@lissyroddyy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 12 日 上午 2:29 張貼

ASOS DESIGN這款風衣版型略為寬大，長度快接近腳踝，有著風衣經典的鈕扣和腰帶。顏色是風衣常見的卡其色，但正面的格紋拼接設計，卻讓它有了亮點，正反都有的黑白格紋，配上卡其色袖子，讓這款外套更具設計感。

▲ASOS DESIGN格紋拼接風衣，NT$3,272元。



造型上可以搭配寬鬆的牛仔褲、西裝褲，甚至成套的運動裝都行。能穿出休閒運動風，也能穿得優雅正式。如此百搭難怪大受歡迎，價格更是親切，只要台幣$3,272元就能入手，這款可是2019年ASOS網站上最熱銷的風衣，短短三星期內就賣超過五百件

在 Instagram 查看這則貼文 Pénélope Goldstone（@pennygoldstone）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 21 日 下午 12:03 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Alicia Roddy（@lissyroddyy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 11 日 上午 11:51 張貼

如果喜歡經典的風衣款式，就不能不提Burberry，它幾乎是風衣的代名詞了。來看看這款The Westminster Heritage 系列風衣，有著休閒風格的剪裁，長度約到膝蓋小腿，有經典蜜金色和軍綠色，使用透氣通風的精選Gabardine 面料，打造出流暢的版型。衣服裡面則用上Burberry標誌性的格紋做內櫬和領底，搭配短裙、長褲都很好看。

▲BurberrThe Westminster Heritage 系列風衣（上）蜜金色，（下）軍綠色，£1,590，約NT$54,032元。



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