fb ig video ETtoday search mobile

IG時尚達人都在穿平價「格紋拼接風衣」　4000元有找先放入購物車

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自ASOS、burberry官網

說到秋天的穿搭，絕對不能少的就是風衣。現在每天都有涼涼秋風吹拂，是最適合穿上它的季節，就算剪裁樣式些微不同，但每年的秋冬潮流一定還是有風衣。因此挑選一款適合各種場合又能搭配不同衣服的好風衣格外重要，ASOS DESIGN推出的格紋拼接平價風衣，台幣三千就能入手，一推出就熱銷，是個好選擇。

ASOS DESIGN這款風衣版型略為寬大，長度快接近腳踝，有著風衣經典的鈕扣和腰帶。顏色是風衣常見的卡其色，但正面的格紋拼接設計，卻讓它有了亮點，正反都有的黑白格紋，配上卡其色袖子，讓這款外套更具設計感。

▲ASOS風衣。（圖／翻攝自asos）

▲ASOS風衣。（圖／翻攝自asos）

▲ASOS DESIGN格紋拼接風衣，NT$3,272元。

造型上可以搭配寬鬆的牛仔褲、西裝褲，甚至成套的運動裝都行。能穿出休閒運動風，也能穿得優雅正式。如此百搭難怪大受歡迎，價格更是親切，只要台幣$3,272元就能入手，這款可是2019年ASOS網站上最熱銷的風衣，短短三星期內就賣超過五百件

如果喜歡經典的風衣款式，就不能不提Burberry，它幾乎是風衣的代名詞了。來看看這款The Westminster Heritage 系列風衣，有著休閒風格的剪裁，長度約到膝蓋小腿，有經典蜜金色和軍綠色，使用透氣通風的精選Gabardine 面料，打造出流暢的版型。衣服裡面則用上Burberry標誌性的格紋做內櫬和領底，搭配短裙、長褲都很好看。

▲ASOS風衣。（圖／翻攝自asos）

▲ASOS風衣。（圖／翻攝自asos）

▲BurberrThe Westminster Heritage 系列風衣（上）蜜金色，（下）軍綠色，£1,590，約NT$54,032元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

風衣, 秋季, 穿搭, 外套, 平價, asos, burberry
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

ET Fashion

推薦閱讀

談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人

談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中

奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中

夾髮夾是小學生、珍珠項鍊是阿嬤戴的？5樣讓男生超困惑的女生飾品 彩妝師分享3 Tips救救妳的乾唇　唇況再糟都能變身激美唇 畫面太有愛網友都融化　日本推特爆紅「IKEA鯊魚家族」生活照療癒人心 日本星巴克夢幻聖誕新品！「草莓蛋糕星冰樂」果粒融化奶油超欠喝 一招變美／李冰冰46歲依舊活成少女　抗老祕訣竟是每天必吃一種水果 日清推「泡麵專用叉」左右手版本超貼心　128度彎角湯裡的渣渣也不放過 女明星搶著曬！寶格麗跨界合作攜手Alexander Wang打造限量聯名包款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面