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秋冬「柔和粉眼燻眼妝」必學，化身溫柔小姊姊

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▲▼溫柔小姊姊「粉眼燻眼妝」正夯。（圖／品牌提供）

▲秋冬用粉色煙燻眼妝，招來好人緣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

從最新一季的巴黎時裝周可窺知，最新底妝趨勢走的是自然水霧光的零粉感路線；眼妝可看見煙燻妝的回歸，同時卻又另闢新徑，不再只使用大地色系，更加上粉嫩色調暈染堆疊，打造出柔和的粉煙燻眼妝，腮紅則以活力且充滿光澤感的頰彩最受歡迎。

▲▼溫柔小姊姊「粉眼燻眼妝」正夯。（圖／品牌提供）

2019年秋冬最出彩的妝容表現，正是在潤透清新的底妝上，看百變靈活的眼妝與活力美頰大放異彩，肆意展現女性獨有輕柔又個性魅力。

▲▼溫柔小姊姊「粉眼燻眼妝」正夯。（圖／品牌提供）

巴黎萊雅推出多彩多汁櫻桃眼彩盤，激美16色搭配3種質地，創意百搭玩妝無色限，而開架最美頰彩炫色薰染訂製頰彩，也趁勢推出「光感打亮」質地頰彩新色，專為亞洲訂製的亮亮餅，最襯膚色的專屬打亮色，一抹彷彿自帶鎂光燈。

▲▼溫柔小姊姊「粉眼燻眼妝」正夯。（圖／品牌提供）

Loreal Paris 多彩多汁櫻桃眼彩盤，790元。

大地色及粉嫩、粉橘色系等嚴選16款鮮嫩柔和美色，容易上色暈染堆疊，內含霧面、緞光、珠光等3種優秀的半濕奶霜質地，能自由玩轉隨心搭配。

▲▼溫柔小姊姊「粉眼燻眼妝」正夯。（圖／品牌提供）

Loreal Paris 炫色薰染訂製頰彩，390元。

內含智慧持久光感科技，一刷上肌膚立即鎖色，打造自帶鎂光燈的立體輪廓。

▲▼溫柔小姊姊「粉眼燻眼妝」正夯。（圖／品牌提供）

Loreal Paris 特潤光感粉底液，500元。

開架首款添加專櫃保養品成分的粉底液，每一次上妝都是保養。除了添加維他命B5、維他命E，特別添加無瑕光耀因子，打造零瑕疵的膨潤感。

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關鍵字：

粉煙燻, 光感頰, 秋冬趨勢, 秋冬彩妝, 流行, 流行色系
fashion.net

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