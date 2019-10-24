小s露傲人上圍致敬攝影大哥　穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

▲小s大駕光臨Max Mara於微風信義的快閃店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

國際巨星小s徐熙娣今（24日）大駕光臨Max Mara於微風信義的快閃店，穿上招牌泰迪熊大衣以狂野舞步登台，雖然看似全身包緊緊，小s仍是誠意十足露出了白皙長腿，「不然攝影大哥不會放過我。」

▲小S換掉原本搭配的高領毛衣，敬業露出傲人上圍。（圖／記者李毓康攝）

小s此次為品牌揭幕快閃店，以高彩度的鈷藍色泰迪熊大衣氣勢登場，還一再重複，「注意這不是藍色，這是鈷藍色，講藍色就out了。」即便厚重外衣包緊緊，小s仍是敬業在裡頭搭配了低胸背心，「其實本來裡面穿的是高領毛衣，但我知道攝影大哥是不會放過我的，所以出席活動總是要用點小心機。」

▲小S穿上品牌經典鈷藍色泰迪熊大衣NT$150,800；腰包NT$25,500。（圖／記者李毓康攝、品牌提供）

品牌的熊抱大衣早就成為經典，當然不免俗被問到有多久沒被熊抱了，小s感慨回應，「現在只會淡淡跟老公說聲『I love you』，有時候興致來會親一下他，但是真的也沒有要幹嘛。」而後擺出無奈表情引發現場一陣笑聲，小s也補充，「這件真的可以當傳家寶給三個女兒，大女兒Elly的時尚眼光很像我，她喜歡穿靴子和leggings（緊身褲）。」被問及Elly能否駕馭今天這身穿著，小s則是不以為然表示，「大衣還可以，裡面的裸色背心就免了，她穿會很像內衣。」

▲義大利精品Max Mara來微風信義快閃。（圖／品牌提供）

義大利精品Max Mara 泰迪熊風靡全球，此次Bearing Gifts快閃店將泰迪熊工廠從義大利移至台灣，自10月21日起於微風信義展開為期一個月的限定門市，除了小s演繹的經典泰迪熊大衣之外，也有獨家商品包括保暖手套、頭飾、耳罩及腰包等，大衣採用了現代科技技術融合駱駝毛與高級蠶絲打造保暖舒適度，連小s也愛不釋手。



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