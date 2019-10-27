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一年四季都可以吃火鍋！2019年最多人吃的火鍋你還漏了哪家？

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身為火鍋控的你這幾家都吃過了嗎？2019最多人吃的火鍋你還漏了哪家！現在就趕快來把它吃起來！

TOP 10／詹記麻辣火鍋

說到詹記人人皆知，是許多人心中的第一名麻辣鍋！肉質好又嫩又好吃，限量鴨血更是必點！鍋底是單純的辣味湯底，不死鹹不嗆辣，是吃完還想再吃的麻辣鍋！

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客蜥蜴王提供）

TOP 9／阿裕牛肉涮涮鍋

手切溫體牛肉，涮五秒就起鍋！呈現粉色的肉片是最好入口的狀態！使用牛雜、大骨熬成的湯頭又清甜又好喝，還有提供免費肉燥和白飯吃到飽！

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Christy Wang提供）

TOP 8／偈亭泡菜鍋

人氣不滅小火鍋！最熱門的是起司奶豬肉鍋，湯頭的起司香氣超濃郁，濃度剛剛好不會膩口，鍋內除了蔬菜和肉片，還有滿滿的料，小小一鍋份量卻很足夠！

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客廖彥筑提供）

TOP 7／天水玥秘境鍋物殿

超大釋迦摩尼佛陪你吃火鍋！除了昆布鍋、牛奶鍋、番茄鍋、麻辣鍋、老火湯、壽喜燒，還有生魚片和握壽司，選擇種類多，點壽喜燒會有棉花糖和獨特醬料的結合！

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客voohuang提供）

TOP 6／好食多涮涮屋

平價大份量！原本的份量就很實在外，菜盤還可以換肉盤，根本就是吃肉吃到飽！現在還有可愛的牛奶小熊，只有牛奶鍋才有，記得要先預訂！

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

TOP 5／「 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽

自己調配自己的火鍋，自己拿醬料、自己拿配料，道地的韓式料理煮火鍋，韓國泡麵、年糕、魚板、關東煮通通有，最後記得留點胃吃炒飯！

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客魏筠珮提供）

TOP 4／輕井澤鍋物

回訪N次，可以從早吃到晚的平價小火鍋，以個人套餐為主，湯頭有和風、麻辣、壽喜燒三種可以選，食材新鮮、口味大眾，讓大家吃不膩啊！

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客yun提供）

TOP 3／林聰明沙鍋魚頭

在地人和觀光客都力推的沙鍋魚頭！每天熬煮8小時豬骨高湯+新鮮直送漁獲，魚頭切塊後炸至金黃色，外皮香酥，肉汁美味；而這裡不只有沙鍋魚頭可以點，還有許多主食與小菜。

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Chialing Hung提供）

TOP 2／海底撈火鍋

海底撈以貼心服務著名，有桌邊料理服務、國劇變臉、撈麵秀表演，還有免費彩繪指甲、按摩等服務；餐點、湯頭種類也不惶多讓，好幾種可以挑選！

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客卡拉雞腿堡提供）

TOP 1／12MINI經典獨享鍋

一個人也可以吃火鍋！原味、孜然、綠咖哩、酸白菜、辣味、泡菜、泰式酸辣、南瓜起司，八系列湯頭可以選擇，小小一鍋內容物超豐盛，幫你煮好直接吃！

▲火鍋 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客wxmdaily提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

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