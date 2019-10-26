捷運中山站有吃不完的美食　日系商圈巷子裡的排隊名店TOP 10

捷運中山站有百貨與各式小店林立，巷子內也隱藏了不少排隊美食名店，讓小編告訴你哪些是必吃必訪！

TOP 10／螺絲瑪莉義麵坊

高CP值義大利麵

平實價格吸引許多周邊上班族來享用，醬汁偏濕，麵條稍微偏軟比較符合台灣人習慣的口感，烹調也很入味喔！

▲（圖／美食客eateatforfun提供）

TOP 9／日日裝茶

虎糖奶茶香氣濃郁

虎糖珍珠比一般珍珠焦糖的香氣更濃郁，鮮奶茶口感稍厚，喝起來相當香醇順口，適合喜歡奶味重的吃貨喔！

▲（圖／美食客羊草兒提供）

TOP 8／FLIPPER’S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅

舒芙蕾厚鬆餅

舒芙蕾厚鬆餅一開店就蔚為風潮，掀起全台舒芙蕾的戰役，這家日本品牌吃起來軟綿濕潤，入口即化，多了水果的點綴更鮮甜。

▲（圖／美食客Elina Chiang提供）

TOP 7／好想吃冰

大碗公日式刨冰

一碗就超有飽足感，宇治金時口味抹茶超級抹，上面的紅豆泥帶點甜味有畫龍點睛的效果，覺得抹茶苦可以再加煉乳中和口感喔。

▲（圖／美食客頤晞提供）



TOP 6／丼FUN

浮誇系丼飯

店家主打日本式丼飯，而且說有多浮誇就有多浮誇，玫瑰丼堆成牛肉小山丘、炙燒薔薇丼讓你不知道要從哪裡開吃，不只好吃又好好拍啊！

▲（圖／美食客王子水心提供）

TOP 5／米朗琪咖啡館 MELANGE CAFE

厚實鬆餅早餐也有供應

米朗琪在中山站經營許多年，每到假日都還是大排長龍，最受歡迎的鬆餅很厚實，抹上草莓奶油醬酸酸甜甜，很適合姊妹們邊吃邊聊天，輕鬆地享受餐點。

▲（圖／美食客Tsai Yu Hsuan提供）

TOP 4／COCO BROTHER 椰兄，兄弟椰子冰淇淋

好吃到一秒飛泰國

去年底新開的泰式料理餐廳超有南洋風情，店家忠實呈現泰國當地酸辣夠勁的特色，打拋豬超下飯，綠咖哩的尾韻辣度很細緻，絕對邊吃邊爆汗。

▲（圖／美食客Nini提供）

TOP 3／茗香園冰室

道地港式餐飲

這家港式餐廳紅了好多年，到現在仍然是排隊名店，招牌的XO醬炒公仔麵硬中帶有Q彈，蝦仁跟花枝配料不少，鮮蝦腐皮卷和蘿蔔糕也是大推！

▲（圖／美食客冬冬吃東東提供）

TOP 2／大師兄銷魂麵鋪

麻辣牛肉湯麵

一開幕就排隊的大師兄銷魂麵，超級受歡迎到現在開了許多家分店熱潮還是不減，只要一碗麵的價錢就可以吃到麻辣湯底真的有划算啊，而且麵Q有咬勁，冬天暖胃超必備！

▲（圖／美食客嘎禧提供）

TOP 1／不要對我尖叫，日常茶間

文青創意茶飲

可愛的店名加上文青插畫，還有店家自己研發的創意茶飲，像是冬瓜菊花家白玉珍珠或是洛神蜂蜜菊花加爆漿珍珠，經過忍不住就會想要來一杯啊。

▲（圖／美食客YuuuuuuTing提供）

圖、文／MENU美食誌

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