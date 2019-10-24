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「逃避現實的小熊維尼」好療癒　新冬季系列單價149元起

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▲ HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供）

▲HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

時序已進入深秋，冬天最重要就是「療癒感」了，居家業者HOLA近期推出全新小熊維尼聯名系列，其中組合玩偶不僅只有角色公仔，還有可愛的陶罐、樹幹與木棚等佈景，讓可愛的維尼角色們「萌力全開」，即使是放在椅上當裝飾，都能有不同姿勢變化搭配，光看就能心情好。

▲ HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供）

▲佈景還能互相搭配使用，組合玩偶售價899元至1,099元，特價699元至899元。

小熊維尼與好朋友粉紅小豬以可愛外型跟憨厚個性，成為許多人心中的療癒主角，時隔半年之後，HOLA與小熊維尼再推秋冬款居家商品，推出19種包括杯子、陶鍋、地墊、椅墊、寢具等相關商品，更首度推出可貼黏標記繡片的2020年曆掛布、小宅也適用的床邊毯、半腰式窗簾與具收納功能的組合玩偶。

▲ HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供）

▲ HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供）

▲ HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供）

▲居家實用商品也都有。

其中組合玩偶是最可愛的吸睛商品，除了有主角們之外，還有將場景商品也成為玩偶的一部份，無論是卡在樹洞的可愛模樣，或是小豬爬進陶罐中的逗趣效果，都可愛爆表，3組還能互相搭配，創造出屬於自己的情境故事。

▲ HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供）

▲ HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供）

▲ HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供）

▲ HOLA推冬季小熊維尼聯名系列。（圖／記者蔡惠如攝、HOLA提供）

▲全系列預計在10／31正式開賣，想搜集要快。

而實用的居家產品則包括天絲床寢，明亮的顏色把陰鬱的冬日帶出亮點，還有1至2人使用的冬日陶鍋，裝熱飲絕沒問題的不鏽鋼杯，以及看電視能邊暖手的手插枕，厚實不易變形的抱枕與地墊，特價從149元至3,580元不等。

關鍵字：

HOLA, 小熊維尼, 聯名, 居家
fashion.net

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