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史上最大方「網美手搖店」按讚就送1杯　夢幻粉紅場景超好拍

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▲CHA CHA THÉ采采食茶手搖店開張。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

台灣時尚品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）旗下茶飲品牌CHA CHA THÉ采采食茶，邁入11周年之際，決心跨足手搖市場，首間CHA CHA THÉ手搖店今（10／24）在東區開幕，芭比粉紅色的店裝，夢幻感十足，從視覺上就給人耳目一新的新風格。

▲CHA CHA THE采采食茶手搖店開幕。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHA CHA THE采采食茶手搖店開幕。（圖／CHA CHA THE提供）

▲CHA CHA THÉ采采食茶即邁入11歲，下一步從進軍手搖市場開始。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

CHA CHA THÉ過往為專賣店與百貨店型為主，主打精品茶葉市場，在邁向下一個10年之際，主導該品牌的夏姿王太與大兒子王子豪決定跨足手搖市場，用新型態打入年輕市場，因此首店整體風格也是從時下最夯的「網美風」切入。

12坪的店裝，簡潔漂亮，水果系飲品也是好喝又好拍，且為了快速打出知名度，10／25起～10／27止連續三天，追蹤IG或是FB按讚，就能贈送一杯飲料！

▲CHA CHA THE采采食茶手搖店開幕。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHA CHA THÉ手搖飲加入水果、天然花草等，用看的就美炸。（圖／記者張妤瑄攝）

CHA CHA THÉ手搖飲品耗時1年以上研發飲料口味，茶湯皆選用「台灣茶」，共有8大系列飲品，其中最主打的5款飲料分別為：黃金莓果冰晶、馬告果香文山包種茶、鳳梨文山包種冰晶、貴妃美人冰晶、凍頂烏龍琥珀鮮奶茶。

以茶飲系列來說，主要分為「特調飲」與「冰晶飲」，前者加入天然香料、花、水果與茶湯精細調配；後者則集結許多CHA CHA THÉ經典產品如蜂蜜燕窩黃金糖、貴妃糖、手工果醬等，算是獨特招牌。另外，手搖飲料店必備的珍奶茶、芙蕾茶、原味茶當然也有，其中珍奶就是在研發期廣受團隊好評的品項。

▲CHA CHA THE采采食茶手搖店開幕。（圖／CHA CHA THE提供）

▲8大系列飲品，主要兩大系列分為特調與冰晶飲。（圖／品牌提供）

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以價格面來說，也相當平價，介於新台幣60元～130元之間，非常具有競爭力。另外，品牌也指出，CHA CHA THÉ手搖店預計在年底再展店1～2間，未來也計畫朝直營與加盟雙模式進行展店。

▲CHA CHA THE采采食茶手搖店開幕。（圖／CHA CHA THE提供）

▲茶湯皆選用台灣茶葉。（圖／品牌提供）

關鍵字：

夏姿, 夏姿・陳, SHIATZY CHEN, 王陳彩霞, CHA CHA THÉ, 采采食茶, CHA CHA THE, 手搖店
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