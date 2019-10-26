日清推「泡麵專用叉」左右手版本超貼心　128度彎角湯裡的渣渣也不放過

編輯／Emily 圖／翻攝自store.nissin.com、nendo.jp

吃泡麵最討厭吃不到湯裡的食物渣渣，用筷子夾不起來，用湯匙又撈到一堆湯，這時超需要一個好用的餐具。旗下有多款知名泡麵的日清食品和日本設計工作室Nendo合作，推出了完全為吃泡麵設計的專用叉，它彎曲的角度跟一般叉子不同，可以完全貼合泡麵杯的邊緣，順著杯子繞一圈，讓你輕鬆把湯裡的配料吃得一乾二淨。

泡麵專用叉有幾個設計重點，不同於一般直直的叉子，它的前端巧妙的彎了128度，可以沿著杯緣撈出食物之外，深入杯底吃麵也比較方便，這是為了配合大家吃泡麵的手部姿勢所設計，比較符合人體工學。

因為叉子角度特殊，所以出了左右手版本，左撇子、右撇子用起來都順手～還有長得像三角錐的專屬餐具盒可以裝。

叉子前端的叉齒部分做了改良，多了突出的小鋸齒，讓你撈麵的時候，麵條不會輕易的滑落，吃湯裡配料時也可以瀝掉多餘的湯汁。

叉柄部份也有小巧思，上面設計了一個小機關，可以用叉子把泡麵杯蓋扣在杯子上，這樣泡泡麵就不需要找東西來蓋了，是不是很貼心呢！

從泡泡麵到把它吃光光，全靠這隻好用的泡麵專用叉～想要的話日本時間10月30日早上10點會在日清官網上販售（限運送至日本境內），只有限量3000個，可以搭配日清泡麵一起購買，可別錯過啦！

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