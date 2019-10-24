fb ig video ETtoday search mobile

情侶吵架必看！「 一句話」就能讓爭執平息，感受同理心

> >

▲▼情侶吵架學「一句話」讓爭執平息 。（圖／Unsplash）

▲小吵或許可以怡情，但吵架說出傷人的話就會很傷感情。（圖／Unsplash）

編輯/ Lily

情人相處難免會有摩擦，無論兩個人再相愛，畢竟兩人是獨立的個體，總有自己的想法和情緒，有時候小吵能夠增進彼此情趣，但總是大吵就會傷感情，日前國外作者分享吵架時只要說一句話就能讓爭執平息，這這句更深深引起大家反思和共鳴。

▲▼情侶吵架學「一句話」讓爭執平息 。（圖／Unsplash）

日前知名國外作者Ashley Innes 分享和另一半相處之道，她說即便進入婚姻已多年，有時仍會把工作情緒帶回家，或因抽不出時間陪伴彼此，導致兩人爭執不斷。

但也因為頻繁吵架，讓她發現當吵架時說出「請記得，我們站在同一陣線。」的時候，就能立刻幫助他們停止爭吵，讓雙方冷靜情緒，冷靜下來傾聽並解決問題。

▲▼情侶吵架學「一句話」讓爭執平息 。（圖／Unsplash）

這句話讓雙方能同理感受「我不是你的敵人，而是愛人」，針對這個話題，心理學家 Marie Land 也解釋，當爭執時說出「我們站在同一陣線」的時候，背後其實代表著我依然是最懂你的人，更想持續這段關係，這句話能讓兩人吵架時的防禦心下降，不為了要吵贏而吵。

有時吵架要說出「我們站在同一陣線」，其實並不容易，因為兩人之所以吵架是因為意見分歧，自己都認為自己是對的，對方是錯的。但既然兩人是一段穩定關係，就該被視為同一個個體，就得清楚吵架並不是要爭輸贏，吵到最後不就是一起贏，要不就是一起輸。
▲▼情侶吵架學「一句話」讓爭執平息 。（圖／Unsplash）

有時我們常因為吵架吵贏了而沾沾自喜，其實兩人都輸了，如果要成熟經營一段穩定關係，就應該讓吵架恢復到理性溝通，更不是為了爭執而爭執。

你有沒有這種經驗，認真吵完一場架才發現，這一切根本不值得。用一樣的時間來溝通、協調一件事情，反而容易的多。即便吵完是完美的happy ending，終究會傷了感情，只是你不自知而已。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

戀愛, 吵架, 相處, 技巧, 智慧, 分手
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

風．LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

風．LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

ET Fashion

推薦閱讀

最不講道理的4大星座！金牛不給你機會、摩羯：我才是對的

最不講道理的4大星座！金牛不給你機會、摩羯：我才是對的

安海瑟威挺巨肚女神光狂炸　奶油色套裝＋紅唇根本「地表最美孕婦」

安海瑟威挺巨肚女神光狂炸　奶油色套裝＋紅唇根本「地表最美孕婦」

8種你應該好好愛的男人　從「行為」判斷最實在

8種你應該好好愛的男人　從「行為」判斷最實在

加拿大研究：健忘比過目不忘更聰明！潛意識早進行分類動作 2019年最後一波水逆要來了！美國神婆蘇珊米勒告訴你水星逆行該注意的事 網公認「嫁不出去」星座女Top 3 ！處女要求高、第一名患得患失 韓國SPAOＸ哈利波特聯名第3波　隱形斗篷披起來，準備混入霍格華茲啦 6個輕鬆掉肉的瘦身好習慣　「飯後別坐下」連楊冪都在做！ 韓國足球小鮮肉Get！22歲鄭勝元高顏值+巧克力腹肌　場上帥氣瞬間讓眼睛懷孕了 張鈞甯、楊冪都穿上「黑色透膚絲襪」耍性感　19元能買到的單品還不快備好！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面