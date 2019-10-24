情侶吵架必看！「 一句話」就能讓爭執平息，感受同理心

▲小吵或許可以怡情，但吵架說出傷人的話就會很傷感情。（圖／Unsplash）

編輯/ Lily

情人相處難免會有摩擦，無論兩個人再相愛，畢竟兩人是獨立的個體，總有自己的想法和情緒，有時候小吵能夠增進彼此情趣，但總是大吵就會傷感情，日前國外作者分享吵架時只要說一句話就能讓爭執平息，這這句更深深引起大家反思和共鳴。





日前知名國外作者Ashley Innes 分享和另一半相處之道，她說即便進入婚姻已多年，有時仍會把工作情緒帶回家，或因抽不出時間陪伴彼此，導致兩人爭執不斷。

但也因為頻繁吵架，讓她發現當吵架時說出「請記得，我們站在同一陣線。」的時候，就能立刻幫助他們停止爭吵，讓雙方冷靜情緒，冷靜下來傾聽並解決問題。

這句話讓雙方能同理感受「我不是你的敵人，而是愛人」，針對這個話題，心理學家 Marie Land 也解釋，當爭執時說出「我們站在同一陣線」的時候，背後其實代表著我依然是最懂你的人，更想持續這段關係，這句話能讓兩人吵架時的防禦心下降，不為了要吵贏而吵。

有時吵架要說出「我們站在同一陣線」，其實並不容易，因為兩人之所以吵架是因為意見分歧，自己都認為自己是對的，對方是錯的。但既然兩人是一段穩定關係，就該被視為同一個個體，就得清楚吵架並不是要爭輸贏，吵到最後不就是一起贏，要不就是一起輸。



有時我們常因為吵架吵贏了而沾沾自喜，其實兩人都輸了，如果要成熟經營一段穩定關係，就應該讓吵架恢復到理性溝通，更不是為了爭執而爭執。

你有沒有這種經驗，認真吵完一場架才發現，這一切根本不值得。用一樣的時間來溝通、協調一件事情，反而容易的多。即便吵完是完美的happy ending，終究會傷了感情，只是你不自知而已。

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