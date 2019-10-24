連俞涵少女外表藏老靈魂　石頭控見MIDO彩石錶超合拍

▲連俞涵原來是石頭迷，示範MIDO Baroncelli II Wild Stone永恆系列彩石腕錶格外有感覺。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

女星連俞涵今為瑞士腕錶品牌美度表（MIDO）宣傳Baroncelli Wild Stone永恆系列彩石腕錶，面盤上鑲嵌金色虎眼石、翠綠孔雀石、樹紋碧玉石或星夜藍砂金石，讓身為石頭迷的她愛不釋手，沒料到她真的帶著自己的石頭收藏侃侃而談，拿出孔雀石原石與MIDO錶對照，笑稱少女的外表裡面住著老靈魂。

▲連俞涵特別喜歡孔雀石面盤的Baroncelli II Wild Stone永恆系列彩石腕錶。（圖／品牌提供）

深信人與石頭能量能有所連結，連俞涵收藏不少寶貝，她回憶演出《奇蹟的女兒》因要講台語而緊張不已，因此特別尋覓藍色的石頭，希望幫助她講出流利台語；而熱愛旅行的她，近來她特別喜歡綠色的孔雀石，特別選戴MIDO孔雀石面盤腕錶，「因為它是旅人幸運的石頭」。

▲連俞涵帶自己收藏的孔雀石與Baroncelli II Wild Stone永恆系列彩石腕錶做對照。（圖／記者陳雅韻攝）

連俞涵所戴的Baroncelli II系列腕錶，設計靈感源自法國的著名地標雷恩歌劇院，建築的圓弧線條應用到錶款上，今年更加入色彩，打造4款Baroncelli Wild Stone永恆系列彩石腕錶，白色粒紋面盤中央分別鑲嵌砂金石、虎眼石、孔雀石或樹紋碧玉石，是MIDO歷來顏色最搶眼飽和之作；內部搭載Caliber 80自動上鍊機芯，為入門機械女錶提供亮眼選擇，台灣女性最喜歡優雅的深藍色砂金石錶款，正式或休閒都好搭。

▲砂金石面盤的Baroncelli II Wild Stone永恆系列彩石腕錶（左）31,600元，樹紋碧玉面盤鍊帶錶30,200元。

▲虎眼石面盤的Baroncelli II Wild Stone永恆系列彩石腕錶，31,600元。