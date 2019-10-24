最不講道理的4大星座！金牛不給你機會、摩羯：我才是對的

編輯／Molly 圖／翻攝unsplah、pexels

有句話說「秀才遇到兵，有理說不清」，有些人天生就不適合跟他們說道理，有的是蠻橫不講理，覺得別人說得都錯，自己才對；也有人是連個機會都不給，懶得理你。像是以下4個星座，遇到他們千萬別想講道理，換個方式吧！否則只怕你道理還沒說完，自己先鬱悶而死。

金牛座



平時溫和沈穩的金牛座，一旦發怒起來，那簡直是大砲牡羊還要恐怖，雖然他們不走大吵大鬧路線，但蠻橫起來可是讓人無法招架！他們會把所有事都憋著，不跟你說，也不聽你說，在倔脾氣消下去前跟你冷戰到底，讓你連解釋的機會都沒有。所以金牛座其實不是不講道理的人，是他們不會給你講道理的機會。

天蠍座



別跟天蠍座講道理，因為對他們來說，他們就是道理本人。情感反應強烈的天蠍座生起氣來，讓人哄也不是，不哄也不是，因為他們表面會看似沒什麼，但其實內心是驚濤駭浪，開始表列你犯錯的地方和接下來要怎麼「對付」你，如果這時候你還想跟他講道理，絕對會點燃他們的戰火，除了跟你攤牌鬧脾氣，你還會多了一條罪名：態度太差！

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摩羯座



想跟摩羯座講道理？勸你還是放棄比較好，對於做人處事很堅持自己原則的摩羯座來說，他們認定的事情才是對，否定另外的一切，而且會很固執的相信。在他們的認知裡，覺得自己是對的，跟他們認知相反的一切都是錯的，所以你想跟他們講道理還真沒辦法，因為你的道理到了他們的認知裡，就是錯的、就不是道理。

雙魚座



面對生性天真浪漫，感情豐富的雙魚座，想跟他們講道理，不如輕聲細語、溫柔的哄他們，更能解決很多問題。因為對感性大於理性的雙魚而言，他們判斷事情是靠感覺的，加上非常敏感又容易受傷的個性，如果你一本正經、嚴嚴肅肅地跟他們講道理，他們會覺得你不在乎他。

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