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穿「紅色系」服裝、使用香水　5種讓吸引力大增的方法

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▲女性,時尚,衣櫥。（圖／unsplash）

▲想讓吸引力更上層樓，可從5件事先做起。（圖／unsplash）

編輯／借借

你是否有疑惑過，為何有些人感覺起來就是容易親近，或是總受陌生人搭訕嗎？有研究顯示，具吸引力與否不一定在溝通能力上，而是從外在的表現、肢體的動作等整體的氛圍，讓陌生人決定對妳的興趣高低，綜合心理學研究，有5種方法能讓你更有吸引力。

穿紅色系的衣服
在一篇心理學雜誌的研究中，顯示若想被異性注意，在穿著上選擇紅色系的元素，吸引力或莫名加分，因為在心理學中，紅色代表熱情、溫暖與浪漫，或許有人覺得太過顯眼，可選擇一些紅色的配飾做點綴造型。

使用適當的香水
香水是適當提升自信的一種方法，也是呈現自己品味的一種方式，在與人交談或互動時，身上發出怡人的香味，也能讓整體氣氛更放鬆，但無論是多厲害的香水都切忌使用過多，味道過重或嗆鼻是相當具反效果的。

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲適量香水讓氣氛更好。（圖／PAKUTASO）

願意傾聽
仔細並有耐心的聽完別人的話與感受，其實並不容易，溫柔的陪伴是最強大的療癒，吸引力也會隨之而出，而且理解對方的動機跟想法，在日後的相處上也能避免衝突發生。

▲戀人,情侶,兩性,感情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲聆聽與陪伴是最能增進感情的方法。（圖／Pixabay）

喜歡親近孩子
喜歡照顧小孩的人，基本上會表達出友善與容易親近的行為跟舉止，而在外人眼中，與小孩有互動的人也是極具吸引力的，因為那時會展現純潔與具有耐心的一面。

母女,孩童,小孩,洗衣服。（圖／Pixabay）

▲跟小孩常一起玩。（圖／Pixabay）

培養幽默感
具有幽默感的人，代表擁有一定的語言能力，也會改變生活的氣氛，是一種非常強大的力量，是受歡迎最重要的特質之一，此外，累積大量知識或嘗試所呈現出來的高端幽默，或是能說出精彩的故事，尤其是男性，將會吸引很多女性的目光。

▲聊天,笑,聚會,約會,女人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲幽默感能改變整體的氣氛。（圖／Pixabay）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 吸引力
fashion.net

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