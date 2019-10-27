萬聖節必買！施華洛世奇把「蝙蝠、蜘蛛網」放上項錬超可愛

▲萬聖節飾品也能搞怪，施華洛世奇飾品蝙蝠、蜘蛛網都來搗蛋。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

萬聖節光是妝容新穎已經不夠看，奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）冬季萬聖節系列，連意想不到的蝙蝠、蜘蛛網全都一躍而上飾品，讓你戴好戴滿成為派對女王。

▲Precisely系列以蜘蛛網上結了冰的水點為靈感，項錬NT$8,990；穿孔耳環NT$4,990。（圖／品牌提供）

萬聖節將在31日登場，今年還沒想好要扮什麼的你，可以考慮一下施華洛世奇的萬聖節單品，由3部分組成，Precisely系列以蜘蛛網上結了冰的水點為靈感，獨特流麗的線條貫穿系列設計，包括項鍊、長耳環、手鐲、戒指等，鏤空造型賦予整體靈動感，同時鍍玫瑰金色的設計揉合密鑲的水晶，增添奢華氣息。

▲蝙蝠一躍而上Prosperity系列飾品，穿孔耳環NT$4,490；手鐲NT$5,990。（圖／品牌提供）

Prosperity系列則以象徵幸運的蝙蝠作裝飾，注入了星星、半輪新月等神秘圖案， 穿孔耳環更以不對稱的造型，飛舞以及包覆起翅膀的蝙蝠做出有趣對比，長條的玫瑰金垂墜設計增添看點。

▲Millennium系列復古chokerNT$5,990；耳飾NT$4,990。（圖／品牌提供）

除了萬聖節常見的蜘蛛網及蝙蝠圖案，善用黑色、深藍色等作萬聖節造型的主色調，Millennium系列以古董珠寶為靈感，裝飾則首次以天鵝絨營造出高貴的閃亮效果，宛如太陽綻放光芒一般的復古風造型，融匯到choker、耳環、項鍊等，打造不同的時尚感。

▲Swatch萬聖節裱款超可愛，外星突擊NT$2,050。（圖／品牌提供）

與此同時，Swatch萬聖節裱款也超吸睛，34mm直徑大小男女皆宜，搭載黑色矽膠錶帶，錶盤的Superluminova 夜光塗料指針與外星人設計相映成趣，台幣3000元內就能挑到心儀款式。

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