OFF-WHITE新鞋開賣！　變形叉叉箭頭、螢光配色潮到破表

▲經過漫長的等待，OFF-WHITE終於推出全新鞋款，並即刻開賣。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

OFF-WHITE是近年潮人必備，其中叉叉箭頭的上衣、衛衣、鞋款更是經典中的經典，先前與球鞋品牌的跨界聯名，更吸引超過3,000人在台灣專賣店門口排隊抽籤，魅力之狂。在眾多聯名鞋款釋出後，歷經漫長的時間醞釀，Off-White c/o Virgil Abloh終於推出全新鞋款ODSY-1000。

▲ODSY-1000，從本質上來說是一款符合時下潮流的「老爹鞋」。（圖／品牌提供）



ODSY-1000是鋸齒鞋底的老爹鞋款，正是時下最夯的款式，相當符合OFF-WHITE潮流霸主的地位。ODSY-1000集結登山與越野跑步元素，因此強調「鞋底份量感」，鋸齒狀的鞋底抓地力十足，走跑跳蹦都很穩，又很符合老爹鞋當道的流行。

▲變形箭頭與鋸齒鞋底是超大特色。（圖／品牌提供）



外觀上，ODSY-1000在鞋舌有立體的紅色OFF Logo，是非常醒目的裝飾；鞋身則有變形雙箭頭，細節全都顯示出身非凡，潮到爆炸。鞋身採用熱壓收邊處理的網紗、尼龍、皮革拼接，搭配透明橡膠、工業皮帶拉環等，細節滿點。

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ODSY-1000這回釋出4款顏色，分別為經典百搭的黑白，搶眼的螢光桃紅與薄荷綠的配色，以及奶茶色拼接深淺藍的配色。目前該款鞋在全球專賣店開賣，售價為新台幣2萬5,300元。

▲螢光配色非常搶眼，是潮人必收款！（圖／品牌提供）