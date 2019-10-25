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超神奇！把棉被從哆啦A夢背上塞進去　立馬變可愛巨型娃娃

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▲▼ 。（圖／翻攝FELISSIMO官網）

▲日本設計品牌FELISSIMO最近與哆啦A夢合作推出聯名系列。（圖／翻攝FELISSIMO官網）

記者張妤瑄／台北報導

日本設計品牌FELISSIMO近期推出HELLO♡DORAEMON系列，除了有衣服之外，生活配件更是吸睛重點，其中一款「棉被收納袋」，在收入棉被後，能變身成為一隻紮實的哆啦A夢巨型娃娃，讓人想手刀收藏！

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▲比起服裝，哆啦A夢周邊商品更讓人心動，其中棉被袋更是超有創意的品項。（圖／翻攝FELISSIMO官網）

一向都有讓人驚嘆創意的日本人，這回再度發揮實力，將絨毛娃娃的棉花抽掉，改造成讓「自由填充」的娃娃外衣，拉開哆啦A夢背後的拉鍊，就能放入換季不用的棉被，接著娃娃就變立體！讓人感到相當神奇。新台幣2,500元有找，買回家的不只是一隻超大哆啦A夢，還是一款棉被收納袋。

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▲哆啦A夢外皮，拉開哆啦A夢背上的拉鍊裝進棉被，就能變成一隻超大的可愛絨毛娃娃。（圖／翻攝FELISSIMO官網）

此外，其中一款記憶吐司手拿包，也能讓從小看哆啦A夢長大的粉絲們會心一笑。跑趴時，拿出來，肯定能吸引全場目光。

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▲記憶吐司手拿包，是蘊藏許多人回憶的品項。（圖／翻攝FELISSIMO官網）

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▲黑白漫畫風格的枕頭套，同樣是一記可愛回憶殺。（圖／翻攝FELISSIMO官網）

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HELLO♡DORAEMON系列，不只配件精彩，服裝也是超可愛，其中長袖衛衣上有哆啦A夢走進任意門的畫面，在哆啦A夢身軀上採用異材質拼接，毛毛材質相當適合冬天需要溫暖的氛圍；鈕釦針織衫上則是大雄家門口滿天星斗的天際線美景，但轉過身來大雄、哆啦A夢戴上竹蜻蜓在天空翱翔，別有一番驚喜感。

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▲長袖衛衣上的哆啦A夢採用毛毛材質，光看就讓這個冬天很暖心。（圖／翻攝FELISSIMO官網）

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▲開襟針織衫背後的圖案，才是重點中的重點啊！（圖／翻攝FELISSIMO官網）

關鍵字：

哆啦A夢, 小叮噹, DORAEMON, ドラえもん, 機器貓, 棉被袋, FELISSIMO
fashion.net

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